Mới đây, đạo diễn Lý Hải thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tại phòng dựng phim kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Hẹn cả nhà nhé". Đáng chú ý, trong bức ảnh còn xuất hiện dòng chữ "Sau những khung hình", càng khiến khán giả tò mò về dự án mà nam đạo diễn đang chuẩn bị. Ngay dưới bài đăng, bà xã Minh Hà cũng để lại bình luận: "Em nhận lời hẹn nha".

Lý Hải Minh Hà có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Tương tác của hai vợ chồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi cho rằng Lý Hải và Minh Hà đang có động thái trở lại với điện ảnh sau khoảng thời gian khá im ắng. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu đây có phải tín hiệu cho phần phim tiếp theo của series Lật Mặt hay không, đồng thời mong chờ nam đạo diễn sớm công bố kế hoạch mới.

Dù vậy, Lý Hải hiện chưa tiết lộ tên dự án, nội dung hay thời điểm khởi quay. Vì thế, khả năng đây là Lật Mặt 9 vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của khán giả. Tuy nhiên, hình ảnh tại phòng dựng cùng lời hẹn của nam đạo diễn cũng đủ khiến người hâm mộ chú ý, nhất là khi anh chưa có phim điện ảnh ra mắt trong năm nay.

Nhiều năm qua, Lý Hải và Minh Hà được xem là bộ đôi đứng sau thành công của thương hiệu điện ảnh Lật Mặt. Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, Lý Hải còn trực tiếp tham gia phát triển câu chuyện, trong khi Minh Hà đồng hành cùng chồng ở khâu sản xuất và nhiều hoạt động quảng bá. Sự phối hợp của cả hai đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình phát triển của loạt phim.

Từ phần đầu tiên ra mắt năm 2015, Lật Mặt liên tục mở rộng về quy mô và thể loại qua từng phần. Thương hiệu này từng khai thác nhiều màu sắc khác nhau, từ hài hước, hành động đến tâm lý, gia đình, qua đó tạo được lượng khán giả riêng. Những phần phim sau cũng cho thấy nỗ lực làm mới câu chuyện và cách kể của Lý Hải thay vì chỉ lặp lại công thức cũ.

Chính vì vậy, việc nam đạo diễn chưa có tác phẩm điện ảnh mới trong năm 2026 càng khiến khán giả mong chờ động thái tiếp theo. Trên mạng xã hội, nhiều người hy vọng anh sẽ sớm trở lại với một dự án quy mô, thậm chí kỳ vọng thương hiệu Lật Mặt tiếp tục được nối dài. Một số ý kiến cũng mong bộ phim mới giữ được thế mạnh về hành động, giải trí nhưng có thêm những bất ngờ trong nội dung.

Hiện tại, tất cả vẫn đang chờ thông tin chính thức từ Lý Hải và Minh Hà. Dẫu chưa thể khẳng định dự án sắp tới có phải phần tiếp theo của Lật Mặt, động thái mới nhất của cặp đôi đã thắp lại sự háo hức nơi người hâm mộ. Với thương hiệu điện ảnh được xây dựng suốt nhiều năm, màn tái xuất của Lý Hải chắc chắn là điều được khán giả quan tâm.