Mừng vì Kim Hiền đã dũng cảm công khai tình yêu mới sau ly hôn

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của diễn viên Kim Hiền vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Cách đây chưa lâu, nữ diễn viên bất ngờ công khai một tình yêu mới, đồng thời thừa nhận bản thân đang bắt đầu lại từ con số 0. Đáng nói, tình yêu mà Kim Hiền nhắc đến không phải một người đàn ông, mà chính là niềm đam mê dành cho công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube.

Kim Hiền chọn bắt đầu hành trình mới với tình yêu dành cho công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube.

Theo đó, Kim Hiền quyết định xây dựng lại kênh YouTube cá nhân, nơi cô có thể chia sẻ những thước phim đời thường, câu chuyện giản dị và góc nhìn riêng về cuộc sống. Dù từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận mình là người mới trong lĩnh vực này, phải học hỏi từng chút để có thể tạo ra những sản phẩm chỉn chu.

Kim Hiền từng chia sẻ: "Bắt đầu lại từ con số 0, Hiền cũng có chút hồi hộp... nhưng niềm vui được học điều mới khiến mình muốn thử". Nữ diễn viên còn cho biết mỗi thước phim đều được cô dành nhiều thời gian và tình cảm, với mong muốn mang đến những câu chuyện gần gũi cho khán giả.

Có lẽ, điều khiến nhiều người mừng cho Kim Hiền không nằm ở việc cô trở thành một YouTuber mà chính là sự dũng cảm bắt đầu lại sau những thăng trầm. Bởi đôi khi, sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, việc tìm thấy niềm vui trong công việc, dám thử sức ở lĩnh vực mới cũng là một cách để mỗi người tự tạo nên hạnh phúc cho mình.

Điều khiến nhiều người mừng cho Kim Hiền chính là sự dũng cảm khi bắt đầu lại sau những thăng trầm.

Trước đó, Kim Hiền và chồng hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2025, sau khoảng 2 năm sống ly thân. Khép lại một chặng đường tình cảm, nữ diễn viên từng bước tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Thay vì để những chuyện đã qua trở thành rào cản, cô lựa chọn hướng về phía trước bằng những kế hoạch mới.

Đáng chú ý, quyết định của Kim Hiền còn nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của nữ diễn viên, đồng thời mong cô tiếp tục vững vàng trên hành trình phía trước.

Thực tế, tình yêu không nhất thiết chỉ gắn với chuyện đôi lứa. Đó còn có thể là tình yêu dành cho công việc, những điều giản dị hay chính bản thân mình. Và với Kim Hiền, việc dũng cảm công khai niềm đam mê mới sau đổ vỡ hôn nhân phần nào cho thấy cô đang sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm khác biệt.

Kim Hiền đang mở lòng, bắt đầu cuộc sống mới sau những đổ vỡ trong hôn nhân.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể biết hành trình sáng tạo nội dung của diễn viên Kim Hiền sẽ đạt được những thành quả ra sao. Song, việc nữ diễn viên tìm lại cảm hứng, chủ động học hỏi và không ngại bắt đầu từ con số 0 đã là một tín hiệu đáng mừng.

Sau tất cả, điều khiến khán giả vui cho Kim Hiền có lẽ không phải cô đã tìm được một người mới để yêu, mà là cô vẫn giữ được khả năng yêu cuộc sống, yêu công việc và tiếp tục viết nên những chương mới cho chính mình.