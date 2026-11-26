Và 4 HCV ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 càng khiến màn tái xuất ấy trở nên đặc biệt. Có thể nói cô đã có lựa chọn đúng khi trở lại thi đấu vì còn yêu môn bơi.

Có những lời công khai tình yêu không dành cho một người cụ thể, mà dành cho điều đã gắn bó với cả cuộc đời. Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Ánh Viên đã làm điều đó theo cách rất riêng. Cô thẳng thắn thừa nhận mình vẫn yêu bơi, vẫn muốn được tập luyện, được thi đấu và sống với đường đua xanh, sau những năm tháng từng phải gánh trên vai kỳ vọng thành tích của thể thao Việt Nam.

Sau những năm tháng sống cùng áp lực thành tích, Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại đường đua xanh vì một lý do cô vẫn còn yêu bơi. Ảnh: FBNV

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ. Một lời bộc bạch ngắn gọn nhưng mang đến nhiều cảm xúc, bởi người hâm mộ hiểu rằng phía sau những tấm huy chương và kỷ lục từng có là hành trình không hề dễ dàng của một vận động viên đỉnh cao.

Cuối năm 2022, Ánh Viên khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Đó là quyết định khiến nhiều người tiếc nuối, bởi cô vẫn còn trẻ và từng là niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam. Nhưng sau nhiều năm tập luyện khắc nghiệt, thi đấu liên tục và chịu áp lực thành tích, cô có quyền lựa chọn một cuộc sống khác. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để rời xa ánh hào quang khi vẫn được kỳ vọng, càng không dễ để thừa nhận rằng bản thân cần tìm lại niềm vui thay vì tiếp tục chạy theo những con số.

Bốn năm sau, Ánh Viên trở lại. Điều đáng mừng là cô không chỉ tìm lại cảm giác thi đấu mà còn khiến người hâm mộ kinh ngạc bằng những kết quả trên đường đua xanh. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, nữ kình ngư đã giành 4 HCV và 1 HCB. Trong đó, chiến thắng ở nội dung 50m bơi ngửa nữ với thành tích 29 giây 61 cho thấy Ánh Viên vẫn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những vận động viên trẻ. Trước đó, cô còn giành HCV 100m bơi ngửa nữ và góp công trong hai nội dung tiếp sức.

Ánh Viên đã có 4 HCV. Ảnh: FBNV

Bốn tấm HCV là thành quả rất đáng tự hào, nhưng có lẽ không nên chỉ nhìn sự trở lại của Ánh Viên bằng số lượng huy chương. Điều đặc biệt hơn nằm ở tâm thế của cô. Ngày trước, người hâm mộ chờ đợi Ánh Viên chiến thắng, phá kỷ lục và mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Bây giờ, cô trở lại vì muốn được bơi, được tận hưởng điều mình yêu thích và lan tỏa niềm đam mê ấy đến nhiều người, đặc biệt là trẻ em.

Đó cũng là một cách nhìn khác về thành công của một vận động viên. Không phải giải nghệ đồng nghĩa với việc phải khép lại tình yêu dành cho thể thao. Ánh Viên từng đi qua những đỉnh cao mà không nhiều người có thể chạm tới, nhưng cô vẫn có thể bắt đầu một hành trình mới bằng niềm vui rất bình dị.

Mừng cho Ánh Viên. Sau tất cả, cô đã tìm lại được tình yêu với bơi lội và đủ dũng cảm nói ra điều đó. Bốn HCV là món quà tuyệt vời trong ngày trở lại, nhưng hạnh phúc lớn hơn là được sống với đam mê mà không còn phải đặt lên vai mình quá nhiều áp lực. Ở tuổi 30, Ánh Viên chỉ cần được bơi, và người hâm mộ có lý do để vui cùng cô.