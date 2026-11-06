Mừng khi Hoài Lâm can đảm chia tay sau 24 ngày cưới vợ kém 9 tuổi

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Hoài Lâm đang có những thay đổi đáng chú ý. Không chỉ tìm được hạnh phúc mới bên bà xã kém 9 tuổi, nam ca sĩ còn bất ngờ có động thái được xem như lời chia tay với một tên gọi quen thuộc trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, ngày 30/10, tức 24 ngày sau khi tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long, Hoài Lâm chia sẻ một số đoạn clip trên mạng xã hội dưới cái tên "Lam Tarzan". Trước đó, nam ca sĩ cũng từng thử nghiệm những nghệ danh khác nhau như Young Tulo hay tlam.

Hoài Lâm chia tay nghệ danh cũ, chọn nghệ danh mới sau 24 ngày cưới vợ kém 9 tuổi.

Việc tiếp tục sử dụng một tên gọi mới khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt khi nghệ danh Hoài Lâm đã gắn bó với nam ca sĩ suốt nhiều năm và trở thành một phần ký ức của không ít khán giả yêu nhạc Việt.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếc nuối, cũng có những lý do để vui mừng trước lựa chọn lần này của Hoài Lâm. Bởi đôi khi, việc dám rời khỏi một hình ảnh đã quá quen thuộc cũng là cách người nghệ sĩ tìm kiếm cơ hội làm mới chính mình.

Không thể phủ nhận, Hoài Lâm từng tạo dựng được dấu ấn riêng nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng truyền tải những bản tình ca sâu lắng. Chính cái tên Hoài Lâm đã đưa nam ca sĩ đến gần công chúng, trở thành một trong những giọng ca được nhiều người yêu mến.

Thế nhưng, hào quang trong quá khứ đôi khi cũng tạo nên những áp lực vô hình. Khi khán giả đã quá quen với một hình ảnh, bất kỳ sự thay đổi nào cũng dễ dẫn đến những so sánh. Với Hoài Lâm, việc thử nghiệm nghệ danh mới có thể được nhìn nhận như một nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm bản sắc khác biệt thay vì mãi gắn mình với những thành công trước đây.

Điều đáng mừng là sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm nam ca sĩ vừa bước sang một chương mới của cuộc sống. Ngày 6/10, Hoài Lâm tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh, người vợ kém anh 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngày trọng đại của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nhiều khán giả mừng cho Hoài Lâm về cột mốc đặc biệt trong cuộc sống.

Không lâu sau đám cưới, Hoài Lâm tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Anh xuất hiện tại buổi cúng khai máy một dự án điện ảnh, đồng thời có dịp hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng sau nhiều năm. Những tín hiệu này phần nào mang đến kỳ vọng về một giai đoạn hoạt động tích cực hơn của nam ca sĩ.

Dẫu vậy, việc sử dụng tên gọi Lam Tarzan chưa đồng nghĩa Hoài Lâm đã chính thức từ bỏ hoàn toàn nghệ danh cũ. Đây vẫn có thể là một thử nghiệm trong hành trình tìm kiếm hướng đi mới. Sau tất cả, điều khiến người hâm mộ vui mừng không hẳn nằm ở việc Hoài Lâm lựa chọn nghệ danh nào, mà là tinh thần sẵn sàng thay đổi và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Bởi với một ca sĩ từng trải qua không ít biến động, việc tìm thấy động lực để bắt đầu một hành trình mới đã là điều đáng trân trọng.

Có lẽ, sau 24 ngày bước vào cuộc sống hôn nhân, Hoài Lâm cũng đang từng bước mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Và dù là Hoài Lâm hay Lam Tarzan, khán giả vẫn có quyền kỳ vọng nam ca sĩ sẽ tìm lại phong độ, tiếp tục chinh phục người nghe bằng giọng hát từng làm nên tên tuổi của mình.

Có lẽ, sau 24 ngày bước vào cuộc sống hôn nhân, Hoài Lâm cũng đang từng bước mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Nếu sự thay đổi lần này thực sự giúp Hoài Lâm tìm được cảm hứng và hướng đi phù hợp hơn, đó chắc chắn sẽ là một tín hiệu đáng mừng. Bởi đôi khi, can đảm nói lời chia tay với những điều quen thuộc không phải để phủ nhận quá khứ, mà để tạo cơ hội cho một tương lai rực rỡ hơn.