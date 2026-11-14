MUJI gặp sự cố rò rỉ dữ liệu hơn 1 triệu thẻ tín dụng, 20 cửa hàng tại Việt Nam hiện ra sao?

Theo hãng tin Kyodo News, Công ty Ryohin Keikaku, đơn vị vận hành thương hiệu bán lẻ Muji của Nhật Bản, hôm thứ Năm ngày 12/11 đã phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống, tạo điều kiện cho một vụ tấn công mạng và có thể khiến dữ liệu khách hàng bị lộ.

Tại buổi họp báo ở Tokyo, Chủ tịch Satoshi Shimizu xin lỗi về vụ tấn công mạng và cho biết khoảng 1,09 triệu bản ghi thẻ tín dụng của những khách hàng đã đăng ký Muji Card trước tháng 7/2021 có thể đã bị rò rỉ.

Theo thông tin từ phía công ty, các bản ghi thẻ tín dụng này bao gồm đầy đủ số thẻ 16 chữ số của những thẻ đã hết hạn, thẻ đã bị hủy và thẻ còn hiệu lực. Dữ liệu của khoảng 440.000 khách hàng đặt hàng theo hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cũng có thể đã bị lộ.

“Thông tin thẻ lẽ ra phải được xóa nhưng vẫn còn nằm lại” trong cơ sở dữ liệu của công ty, ông Shimizu nói, đồng thời thừa nhận những thiếu sót trong việc xử lý thông tin khách hàng. Ông cho biết công ty “sẽ nỗ lực xây dựng một cơ chế để không lưu giữ những thông tin không cần thiết”.

Ryohin Keikaku đang điều tra xem những thông tin có khả năng bị rò rỉ đã bị lạm dụng hay chưa và sẽ liên hệ riêng với từng khách hàng bị ảnh hưởng nếu xác nhận có thiệt hại.

Công ty dự kiến chi trả phí phát hành lại thẻ tín dụng cho những thẻ có thể bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ dữ liệu.

Trước vụ tấn công này, cửa hàng trực tuyến của công ty từng chịu một cuộc tấn công nhồi thông tin đăng nhập (credential stuffing), trong đó kẻ tấn công thử đăng nhập bằng các địa chỉ email và mật khẩu thu được từ những vụ rò rỉ dữ liệu không liên quan đến Ryohin Keikaku.

Ngày 30/10, công ty cho biết việc truy cập trái phép vào ứng dụng MUJI có thể đã làm lộ tới 27,26 triệu bản ghi khách hàng.

Công ty đã tạm ngừng hoạt động cửa hàng trực tuyến chính thức và một số chức năng của ứng dụng để tăng cường bảo mật. Hiện chưa có quyết định về thời điểm mở lại cửa hàng trực tuyến.

Thương hiệu Muji chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 11/2020, với cửa hàng đầu tiên đặt tại Trung tâm thương mại Parkson Saigontourist Plaza, đường Lê Thánh Tôn, TP HCM.

Đến nay, Muji có 20 cửa hàng tại Việt Nam. Theo ghi nhận của người viết, các cửa của Muji vẫn đang hoạt động bình thường. Hiện chưa có thông tin về việc vụ rò rỉ dữ liệu vừa qua có ảnh hưởng đến khách hàng của Muji tại Việt Nam hay không.