Chi nhánh 01 đến tận nhà trao trả kết quả thủ tục cấp Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng

Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội đã triển khai những “mũi xung kích” đến tận gia đình, giường bệnh để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công, người yếu thế.

Sẻ chia cùng gia đình thương binh, liệt sĩ

Những ngày cuối tháng 11, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Yên Bài (Hà Nội) đã tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Kiều Văn Khanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vân Hòa.

Liệt sĩ Kiều Văn Khanh sinh năm 1967. Tháng 2.1985, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Kiều Văn Khanh lên đường nhập ngũ, công tác tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31. Cuối năm 1985, người thanh niên trẻ ấy anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới 18 và được Nhà nước tặng Bằng Tổ quốc ghi công, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Hơn 40 năm qua, hài cốt liệt sĩ Kiều Văn Khanh nằm ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc Tuyên Quang.

Thân nhân Liệt sĩ Kiều Văn Khanh là ông Kiều Văn Thuận cho biết: “Tôi là người trực tiếp thờ cúng liệt sĩ Kiều Văn Khanh. Gia đình từ lâu đã có nguyện vọng di chuyển hài cốt ông về quê hương. Nhưng mỗi lúc nói đến việc này, chúng tôi vẫn “ngại” thủ tục phức tạp. Vừa qua, khi đề đạt nguyện vọng với chính quyền địa phương, tôi rất bất ngờ vì sau đó, cán bộ chính quyền về tận gia đình thực hiện kê khai hồ sơ, số hóa các quy trình. Bây giờ, hài cốt của liệt sĩ Kiều Văn Thuận đã trở về quê hương, trong vòng tay ấm cúng của gia đình, làng xóm”.

Qua những lần trực tiếp đến thăm, hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bạn không chỉ cảm nhận mà còn thấu hiểu sâu sắc những mất mát, hy sinh của các gia đình. Từ đó, nhiều thành viên đã chủ động, nhiệt tình xung phong đến cả những địa bàn xa trung tâm để hỗ trợ các cụ, các bác. (Bà ĐỖ THỊ MINH TRANG, Điểm trưởng Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Tây Hồ)

Mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng những cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công Chi nhánh số 12 lại chính là những người đã trực tiếp thực hiện mọi thủ tục hành chính, liên lạc, kết nối với những đơn vị liên quan để hỗ trợ gia đình ông Kiều Văn Thuận thực hiện tâm nguyện của mình. Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thương binh, liệt sĩ lớn nhất cả nước với hơn 800.000 người.

Trong đó, có 6.723 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ. Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia; đồng thời, để xoa dịu nỗi đau, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, người có công, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về Triển khai Tổ Hành chính công xung kích hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính theo phương châm “Đến trước nhu cầu - Tiên phong phục vụ”.

Thành phố xác định hỗ trợ tất cả các nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của các gia đình liệt sĩ, người có công, tập trung vào 15 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, thành phố thành lập các Tổ hành chính công xung kích, chủ động rà soát, đến từng hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công để trợ giúp thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý khi có nhu cầu.

Riêng với người yếu thế, nhân viên các Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng đến tận gia đình để hỗ trợ nếu là các trường hợp người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại. Để có thể xoa dịu nỗi đau của những thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công như thế, từ đầu năm đến nay, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội phải làm quen với việc làm ngoài giờ.

Chị Hoàng Thị Dưỡng, Tổ hành chính công xung kích Đan Phượng (Chi nhánh số 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội) là một người như thế. Buổi chiều tối, khi mọi người trở về gia đình sau một ngày làm việc thì nhiều hôm, chị và nhiều đồng nghiệp khác lại bắt đầu một “ca” làm việc mới. Chị phải sớm nhẩm tính tuyến đường nào thuận tiện, để cùng một cung đường có thể giải quyết thủ tục hành chính cho nhiều trường hợp nhất.

Chị Dưỡng chia sẻ, có những thủ tục khá phức tạp, nhất là qua thời gian, giấy tờ của các cụ, các bác bị mất, bị hư hỏng, Tổ phải đến nhà các cụ, các bác mấy lần. Có lần các cụ hẹn vì đã tìm thấy giấy tờ, nhưng tuổi cao trí nhớ nhiều lúc lẫn lộn, khi đến nơi thì các cụ... lại không biết mình để đâu. Có khi phải lục tung cả giấy tờ, sổ sách của gia đình các cụ, các bác để tìm cùng, để có đủ căn cứ cấp lại giấy tờ, thực hiện các thủ tục hành chính.

“Có những thủ tục chúng tôi phải liên hệ với nhiều cơ quan chức năng khác nhau để hoàn thiện. Ví dụ như gia đình liệt sĩ, người có công gặp vấn đề về cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Đây là những thủ tục phức tạp vì liên quan đến lợi ích kinh tế của nhiều người. Điều này đỏi hỏi chúng tôi phải kiên trì, lắng nghe các bên rồi tham gia trao đổi ý kiến trước khi thực hiện thủ tục với các cơ quan chức năng. Cũng may, bây giờ thủ tục liên thông, số hóa nên bản thân chúng tôi cũng đỡ phải chạy đi chạy lại giữa các cơ quan”, chị Dưỡng nói.

Anh Lê Minh Thiện - Chi nhánh số 02 hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thủtục hành chính tại nhà

Trưởng thành hơn từ công việc

Tính từ tháng 2.2026 đến nay, bằng việc tổ chức các mũi xung kích đến từng hộ gia đình Liệt sĩ, gia đình người có công và các gia đình yếu thế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã giải quyết hỗ trợ cho 20 nghìn trường hợp gia đình Liệt sĩ, gia đình người có công và các đối tượng yếu thế giải quyết các thủ tục hành chính. Sau khi thực hiện xong, chính nhân viên các chi nhánh của Trung tâm Phục vụ Hành chính công lại đem đến tận gia đình để trao các giấy tờ.

Một chủ trương đúng cần phải có những con người cụ thể triển khai mới phát huy được hết hiệu quả. Nói về quá trình triển khai, bà Đỗ Thị Minh Trang, Điểm trưởng Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Tây Hồ (Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) cho biết, khi mới bắt đầu công việc, một số anh em cũng ngại vào Tổ xung kích vì sợ mất thời gian, công sức, lại phải tự chi trả tiền xăng xe phát sinh.

“Tuy nhiên, khi bắt tay vào công việc, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính mà còn là cơ hội để các bạn trẻ biết sẻ chia và thấu hiểu hơn những hoàn cảnh khó khăn. Qua những lần trực tiếp đến thăm, hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bạn không chỉ cảm nhận mà còn thấu hiểu sâu sắc những mất mát, hy sinh của các gia đình. Từ đó, nhiều thành viên đã chủ động, nhiệt tình xung phong đến cả những địa bàn xa trung tâm để hỗ trợ các cụ, các bác”, bà Trang nói.

Có những trường hợp đến với các gia đình nhiều lần nên các cụ coi như người nhà. Anh Lê Minh Thiện (thành viên Tổ hành chính công xung kích Điểm Dịch vụ công số Phương Liệt, Chi nhánh 2) cho biết, rất xúc động khi nhận được tình cảm của người dân trong quá trình hỗ trợ mọi người làm thủ tục. Ban đầu, thấy anh thường phải đi làm ngoài giờ buổi tối, gia đình anh cũng thắc mắc. Nhưng khi anh kể câu chuyện về những gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có người khuyết tật cần hỗ trợ, anh đã nhận được sự sẻ chia, đồng cảm từ gia đình. “Đó là điều rất quan trọng giúp tôi và đồng nghiệp yên tâm hơn trong công việc”, anh Thiện tâm sự.

Cũng trong những ngày cuối năm này, ông Trần Công Hữu (sinh năm 1955, thôn Hòa Bình, xã Liên Minh), thương binh hạng 3/4 phấn khởi khi nhận lại Thẻ thương binh (cấp lại). Ông Hữu không may mất Thẻ thương binh, nhưng đã được các cán bộ đến tận nhà làm thủ tục và gửi tới ông trong thời rất ngắn. Hành trình hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công của những cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công là hành trình ít người biết đến, nhưng đó là một hành trình tri ân, tô đậm thêm đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc.