Mũi thêu Kẻ nghệ | Hà Nội đến để yêu | 20/11/2026
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, không gian trưng bày tại số 61 Tràng Tiền, do Thơ Heritage House thực hiện, mở ra cuộc gặp gỡ giữa tinh hoa thủ công truyền thống và cảm hứng sáng tạo đương đại. Trước đó, không gian được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội tổ chức ra mắt, với sự đầu tư tâm huyết của nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mui-theu-ke-nghe-ha-noi-den-de-yeu-20-11-2026-246261120210409404.htm