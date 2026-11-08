Mũi Né kể câu chuyện di sản Chăm qua đêm hội văn hóa đặc sắc

Tối 7/11/2026, tại phường Mũi Né (Lâm Đồng), Pandanus Resort tổ chức chương trình Cham Heritage Night, lấy cảm hứng từ mùa Katê – lễ hội lớn nhất của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn. Sự kiện hướng đến việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm khi đến Mũi Né.

Khác với những chương trình biểu diễn văn hóa đơn thuần, chương trình được xây dựng thành hành trình khám phá bản sắc địa phương thông qua nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động tương tác. Trong không gian mang cảm hứng kiến trúc Champa, du khách được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm.

Nghệ nhân biểu diễn nghề dệt truyền thống, nhiều du khách thích thú.

Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở trải nghiệm ẩm thực, kết hợp các món ăn truyền thống của người Chăm với hương vị đặc trưng của làng chài Mũi Né. Qua từng món ăn, thực khách có dịp tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống cư dân địa phương.

Bên cạnh đó, du khách còn được trực tiếp tham gia làm gốm cùng nghệ nhân, trải nghiệm đan lá dừa và các trò chơi dân gian. Những hoạt động này tạo cơ hội để khách tham quan tiếp cận văn hóa bản địa một cách trực quan, gần gũi thay vì chỉ quan sát qua các tiết mục trình diễn.

Biểu diễn văn hoá Chăm.

Đại diện Pandanus Resort chia sẻ, Cham Heritage Night không chỉ là một sự kiện của khu nghỉ dưỡng mà còn là hoạt động góp phần đưa du khách đến gần hơn với Mũi Né đích thực. Theo đó, muốn hiểu một vùng đất, du khách cần được gặp gỡ con người, thưởng thức hương vị địa phương và lắng nghe những câu chuyện làm nên bản sắc nơi đây.