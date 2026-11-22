Mấy hôm nay, trên facebook đang chuyền tay nhau tấm bản đồ khá thú vị do một fanpage thiết kế, đo đạc thời gian chạy xe ô tô từ chợ Bến Thành (trung tâm TP Hồ Chí Minh) vào lúc 22 giờ đêm đến các bãi biển trứ danh ở miền Trung.

Tấm bản đồ đo khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh đến các bãi biển miền Trung

Nhìn vào những con số đo từ Google Map, người từng trải cũng không khỏi bật cười thích thú khi Mũi Né (Lâm Đồng) chỉ mất vỏn vẹn 3 giờ chạy xe, thì Nha Trang (Khánh Hòa) đã tốn 5 giờ 30 phút, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 7 giờ 10 phút, Quy Nhơn (Gia Lai) 8 giờ 30 phút, Mỹ Khê (Quảng Ngãi) 11 giờ và Mỹ Khê (Đà Nẵng) lên tới 12 giờ 30 phút, chênh lệch hơn 9 tiếng đồng hồ.

3 giờ đến biển, lợi thế từ khoảng cách

Đặt lên bàn cân về kinh tế, khoảng cách và thời gian chính là "vàng ròng" trong ngành công nghiệp không khói. Với du khách cuối tuần từ TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai hay các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, quỹ thời gian chỉ có 48 tiếng.

Nếu bỏ ra gần nửa ngày trời để ngồi sau vô-lăng ra tận Quy Nhơn hay Đà Nẵng, thì tiền xăng xe, phí cầu đường và sự mệt mỏi sẽ chiếm không ít trải nghiệm. Ngược lại, với tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết, bài toán kinh tế - thời gian tại Mũi Né đạt hiệu suất tối đa: sáng bạn ung dung nhâm nhi ly cà phê ở Sài Gòn, chạy đúng tốc độ sau 3 tiếng đã kịp check-in, chụp cả trăm tấm ảnh rồi nhận phòng và nhảy ùm xuống biển trước khi ngồi ăn bữa trưa.

Một góc làng chài Mũi Né. (Ảnh: Lê Văn Liễu)

Mũi Né vì vậy có một lợi thế thị trường rất rõ: bán được kỳ nghỉ ngắn, bán được sự tiện lợi và bán được khả năng đi du lịch biển thường xuyên cho du khách.​

Do đó du khách từ TP Hồ Chí Minh không nhất thiết phải chờ phép năm, chờ lễ, chờ thưởng tết mới đi biển. Mỗi cuối tuần, mỗi buổi sáng đẹp trời, vài người bạn rủ nhau, gia đình gom đồ lên xe là có thể đi. Cự ly gần giúp giảm chi phí nhiên liệu, giảm thời gian di chuyển, tăng thời gian nghỉ ngơi thực tế và khiến việc quay lại nhiều lần trong năm trở nên dễ dàng hơn.

Cái "ăn tiền" của Mũi Né còn nằm ở sự ưu ái của tạo hóa: 365 ngày đều là mùa du lịch, số giờ nắng rực rỡ quanh năm và hiếm khi bị mưa bão phá đám.

Du khách tham quan và trải nghiệm vườn dừa ở Mũi Né. (Ảnh: tư liệu)

Nhưng thứ thực sự khiến những kẻ sành ăn "chết mê chết mệt" lại nằm sâu dưới lòng đại dương khi Mũi Né nằm trong 18 vùng nước trồi quý hiếm của thế giới. Dòng hải lưu đặc biệt này đẩy nguồn dinh dưỡng dồi dào từ đáy biển lên, nuôi dưỡng nên thứ hải sản ngon thuộc hàng nhất nhì hành tinh. Tôm, mực, ghẹ, cá ở đây cứ gọi là chắc nịch, ngọt lịm, ăn một miếng là "vinh dự cái miệng".

Hải sản tươi, cách chế biến đậm chất địa phương, giá cả tương đối dễ chịu là những thứ khiến du khách nhớ Mũi Né. Một bữa ăn ngon, ngồi bên biển, gió thổi, ly bia lạnh, đĩa mực vừa nướng xong đôi khi có sức thuyết phục khách quay lại mạnh hơn cả một bài quảng cáo dài 3 trang.

Một góc Mũi Né tuyệt đẹp. (Ảnh: Lê Văn Liễu)

Mũi Né còn có một điểm cộng được nhiều du khách đánh giá cao là giá cả tương đối phải chăng, rất ít cảnh "chặt chém" khiến khách toát mồ hôi lúc tính tiền. Đó cũng là lý do dù lượng khách có thể không đông bằng một vài trung tâm lớn khác, nhưng doanh thu du lịch ở đây luôn ở mức rất cao, đơn giản vì du khách sẵn sàng móc hầu bao cho những bữa tiệc hải sản đẳng cấp.

Mũi Né nay đã khác

Anh Phạm Vinh, một hướng dẫn viên cho biết, nếu ai đó vẫn giữ định kiến cũ rằng đến Mũi Né chỉ có đồi cát vàng, Bàu Trắng, Suối Tiên hay Lâu đài rượu vang rồi hết chỗ đi, thì đó là cái nhìn đã quá cũ rồi bởi hôm nay Mũi Né đã khác.

Một góc công viên Đá Ông Địa. (Ảnh: Phương Nam)

Cung đường biển nơi đây giờ giống như một phim trường khổng lồ miễn phí. Du khách trẻ đến đây gần như "bắt buộc" phải ghé công viên Đá Ông Địa với dãy khối đá chắn sóng tetrapod được khoác lên mình những gam màu sặc sỡ đầy nghệ thuật; phải dừng chân bên những hàng rào hoa giấy rực lửa, những đồi hoa bằng lăng tím ngắt vươn mình ven đường.

Khung cảnh bình yên tại làng chài Mũi Né

Đặc biệt là dốc Hoàng Hôn, nơi con đường uốn lượn như một vòng tay ôm trọn dãy núi Cố sát biển, đẹp đến nao lòng mỗi độ chiều tà. Chưa hết, Mũi Né còn có những tổ hợp sống ảo mang phong cách Trung Đông huyền bí cho đến những quán cà phê sát mép sóng thơ mộng, nơi bạn vừa nhâm nhi ly cocktail vừa ngắm các chàng trai, cô gái ngoại quốc bay lượn skyboard đầy mê hoặc… tất cả đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Anh Lê Công Tuấn, một du khách quen thuộc từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ một góc nhìn rất đời: ngoài biển đẹp, đồ ăn ngon và người dân hiền hòa, điều khiến anh "ưng cái bụng" nhất là nhịp sống về đêm.

Làng chài Mũi Né về đêm. (Ảnh: Lê Văn Liễu)

"Không giống nhiều điểm du lịch của các tỉnh khác, cứ 22 - 23 giờ đêm là đóng cửa im ỉm, ở đây khá giống Sài Gòn, các quán nhậu bờ kè sẵn sàng chiều khách mở cửa đến 1 - 2 giờ sáng. Điều đó khiến du khách thấy mình được chiều chuộng và tôn trọng", anh Tuấn tâm đắc.

Lời giải cho khu du lịch quốc gia

Tuy nhiên, cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, những quán nhậu bờ kè mở xuyên đêm mới chỉ là phần thô sơ nhất của kinh tế đêm. Phải thừa nhận một cách thẳng thắn: Mũi Né hiện vẫn còn quá nghèo nàn về các loại hình vui chơi, giải trí đẳng cấp để "móc túi" du khách một cách nghệ thuật.

Phối cảnh nhà ga sân bay Phan Thiết

Mũi Né đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchcông nhận Khu du lịch quốc gia và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được Sun Group đưa vào khai thác, bức tranh thị trường sẽ thay đổi hoàn toàn.

Lúc đó, Mũi Né không chỉ đón khách lái xe cuối tuần từ phía Nam, mà sẽ đón hàng triệu lượt du khách có mức chi tiêu cao từ Hà Nội, Hải Phòng và đặc biệt là dòng khách quốc tế bay thẳng đến. Khách đi máy bay, khách Tây lưu trú 4 - 5 ngày sẽ không thể chỉ "check-in, tắm biển, ăn nhậu rồi đi ngủ" là xong.

Năm 2040, mục tiêu biến Mũi Né trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, điểm đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Để không bỏ lỡ "cơ hội vàng" khi sân bay cất cánh, ngay từ bây giờ, du lịch Mũi Né cần một cuộc cách mạng về sản phẩm đó là quy hoạch bài bản khu kinh tế đêm. Thay vì các hàng quán tự phát, cần có những phố đi bộ ven biển, chợ đêm ẩm thực tinh hoa, các beach club (câu lạc bộ bãi biển) hiện đại và không gian âm nhạc ngoài trời để giữ chân khách tiêu tiền sau 22 giờ.

Đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - giải trí, cần nhiều hơn nữa những show diễn thực cảnh đẳng cấp quốc tế; biến lợi thế gió biển và 365 ngày nắng thành trung tâm thể thao biển quốc tế (lướt ván diều, đua thuyền buồm), kết hợp với các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, suối khoáng nóng và du lịch MICE (hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng)…

Quy hoạch du lịch phải nhìn xa hơn những dự án khách sạn hay khu nghỉ dưỡng. Một điểm đến đẳng cấp cần có không gian công cộng tốt, bờ biển được bảo vệ, giao thông thuận lợi, dịch vụ đa dạng, an toàn, thân thiện…

Một đoạn “phố đi bộ” ở Mũi Né. (Ảnh: Phương Nam)

Mũi Né có lợi thế tự nhiên mà nhiều nơi phải ao ước: biển đẹp, nắng nhiều, khí hậu thuận lợi, hải sản phong phú, khoảng cách gần thị trường lớn và khả năng khai thác du lịch quanh năm. Nhưng thiên nhiên chỉ cho mình vốn ban đầu, phần còn lại là cách làm của con người.

Mũi Né không cần lấy biển đẹp ra để tự mãn, cũng không cần nhìn những vùng biển khác bằng ánh mắt ganh đua. Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Quảng Ngãi, Đà Nẵng đều có sức hút riêng và xứng đáng được khám phá vào những kỳ nghỉ dài. Lợi thế gần, nắng nhiều, biển đẹp của Mũi Né là tài sản khác biệt không phải nơi nào cũng có được.

Do đó, Mũi Né phải làm sao để khách đến rồi không muốn về sớm; về rồi lại muốn quay lại và mỗi lần trở lại, họ có thêm một điều mới để khám phá. Đó mới là du lịch có giá trị, mới là cách biến lợi thế của biển thành sự thịnh vượng lâu dài.

Mũi Né đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế