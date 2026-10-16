Mùi hôi bốc ra từ ô tô, thợ sửa xe tay chân run rẩy khi thấy cảnh đáng sợ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kỳ lạ và rùng rợn khi một con chó nặng khoảng 7,5kg, đã bắt đầu phân hủy, đột nhiên rơi ra từ gầm xe ô tô khi một thợ máy đang tháo tấm ốp sàn. Người thợ máy bị sốc đến mức chân tay run rẩy và phải bỏ đi.

Người thợ sửa xe sốc nặng khi thấy con chó rơi xuống sàn nhà. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Trước đó, vào ngày 11/10, tại quận Bạch Vân, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một chủ xe đã đưa chiếc ô tô điện của mình đến gara sau khi nó phát ra mùi hôi thối nồng nặc trong vài ngày. Không tìm thấy nguồn gốc của mùi hôi, họ quyết định kiểm tra xe.

Thợ máy Lu đã nâng xe lên bằng cầu nâng và tháo tấm ốp bảo vệ gầm xe. Khi ông tháo toàn bộ tấm ốp, một con chó nặng khoảng 7,5kg rơi thẳng xuống đất. Xác con chó đã bắt đầu phân hủy. Người ta ước tính con chó đã chết từ 8 đến 10 ngày.

Lu cho biết mùi hôi khó chịu phát ra từ gầm xe thường do chuột chết gây ra, nhưng việc tìm thấy cả một con chó bị mắc kẹt trong gầm xe là cực kỳ hiếm gặp.

Ông sợ hãi đến mức chân tay run rẩy. Lu nghi ngờ con chó đã chui vào gầm xe qua một khe hở giữa thanh khung gầm phía trước và tay đòn điều khiển hệ thống treo, rồi bị mắc kẹt ở đó. Chủ xe hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng, ông Lu đã xử lý xác con chó.