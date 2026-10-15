Mùi hoa sữa 'tấn công' phố phường Hà Nội

Mỗi độ thu về, Hà Nội lại nồng nàn mùi hương hoa sữa.

Hoa sữa Hà Nội là loài cây tương đối dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây có tán lá dày và rộng, nên thường được trồng ở các khu dân cư, tuyến đường, phố với tác dụng che bóng mát.

Hoa sữa mọc thành từng chùm, có bông màu trắng, bông màu vàng nhạt.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Hoa sữa trồng dọc phố Trần Duy Hưng.

Trên phố Trần Duy Hưng, các cây được trồng cách nhau chỉ vài mét và đang đúng vào thời điểm hoa bung nở.

Thân cây được đánh số thứ tự kiểm kê.

Dù loài hoa này là biểu tượng của mùa thu Hà Nội, nhiều người dân lại phản ánh mùi hoa sữa rất khó chịu, gây choáng váng, nhức đầu. Những nhà ở mặt đường thường phải đóng hết cửa để không phải ngửi mùi hoa quá nặng và nồng. Một số người dân dùng vòi xịt để hoa rụng bớt.

Tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Hoa sữa và quả có nhiều lông. Những sợi lông nhỏ này theo gió bay trong không khí sẽ làm ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Cây hoa sữa được đánh số thứ tự trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nghiên cứu và đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến các vị trí phù hợp.

Những vị trí di dời cây hoa sữa sẽ được trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Trước đó năm 2019, tiếp thu ý kiến của người dân, quận Tây Hồ cũ đã cho đánh chuyển gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài ven Hồ Tây sang khu vực bãi rác Nam Sơn.