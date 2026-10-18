Mùi hoa sữa nồng nặc có thể gây đau đầu? Đây là những nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Mùi hoa sữa có độc không?

Hoa sữa (Alstonia scholaris) là loài cây quen thuộc tại nhiều đô thị, thường nở thành từng chùm và tỏa hương đặc trưng vào mùa thu. Khi cây nở rộ, mùi hương có thể trở nên nồng nặc, khiến một số người cảm thấy khó chịu và lo ngại về ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mùi hoa sữa ở nồng độ thông thường trong môi trường là chất độc gây ngộ độc hoặc trực tiếp dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, mùi hương mạnh có thể gây khó chịu ở những người nhạy cảm, với các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn hoặc cảm giác ngột ngạt.

Cần phân biệt phản ứng với mùi hương và dị ứng phấn hoa. Mùi mạnh có thể kích hoạt cảm giác khó chịu hoặc làm khởi phát cơn đau đầu ở một số người, trong khi phấn hoa có thể gây phản ứng dị ứng ở người có cơ địa phù hợp. Các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt hay chảy nước mắt cũng có thể xuất phát từ nhiều tác nhân khác trong môi trường.

Cây hoa sữa còn được đề cập trong một số tài liệu y học cổ truyền, trong đó vỏ cây được sử dụng trong các bài thuốc. Tuy nhiên, việc sử dụng một bộ phận của cây trong y học cổ truyền không đồng nghĩa với việc mọi bộ phận đều an toàn hoặc có công dụng điều trị đã được chứng minh đầy đủ. Người dân không nên tự ý thu hái, sử dụng vỏ cây hay các bộ phận khác để chữa bệnh khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Những biểu hiện cần lưu ý khi tiếp xúc với mùi hoa sữa

Vào mùa hoa sữa nở rộ, mùi hương từ những hàng cây có thể lan tỏa trên diện rộng, nhất là tại các tuyến phố có mật độ cây trồng dày. Người nhạy cảm với mùi mạnh có thể cảm thấy đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi hoặc khó chịu khi đi qua những khu vực này.

Ở người có cơ địa dị ứng, tiếp xúc với phấn hoa hoặc các dị nguyên trong không khí có thể gây hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt và chảy nước mắt. Tuy nhiên, những biểu hiện trên không đủ để xác định hoa sữa là nguyên nhân nếu chưa được đánh giá cụ thể.

Cũng không nên mặc định rằng thường xuyên ngửi mùi hoa sữa sẽ gây viêm mũi dị ứng, viêm phế quản hoặc các bệnh hô hấp khác. Triệu chứng có thể liên quan đến nhiều yếu tố như phấn hoa, bụi, ô nhiễm không khí, bệnh lý nền và mức độ nhạy cảm của từng người.

Nếu cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với mùi hoa sữa, nên di chuyển đến nơi thông thoáng, hạn chế tiếp xúc kéo dài và theo dõi diễn biến triệu chứng. Trường hợp tình trạng thường xuyên tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Ai cần thận trọng với mùi hoa sữa?

Người mắc migraine: Mùi hương mạnh có thể là yếu tố khởi phát cơn đau đầu ở một số người. Nếu đau đầu đi kèm buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng hoặc tiếng động, người bệnh nên chú ý những yếu tố xuất hiện trước cơn đau và chủ động tránh nguồn mùi khiến triệu chứng nặng lên.

Người mắc hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD): Nhóm này cần theo dõi các biểu hiện như ho, khò khè, tức ngực hoặc khó thở khi tiếp xúc với môi trường có mùi nồng. Không nên mặc định mùi hoa sữa là nguyên nhân gây ra triệu chứng, nhưng cần hạn chế yếu tố kích thích nếu nhận thấy mối liên quan rõ ràng.

Người có tiền sử dị ứng: Những người thường xuyên bị viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng theo mùa nên chú ý khi xuất hiện hắt hơi liên tục, ngứa mũi, ngứa mắt hay chảy nước mắt. Có cơ địa dị ứng không đồng nghĩa với việc chắc chắn dị ứng phấn hoa sữa; cần được đánh giá để xác định tác nhân.

Phụ nữ mang thai: Một số thai phụ có thể cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu với những mùi nhất định. Nếu mùi hoa sữa khiến cơ thể nôn nao, nên chủ động tránh khu vực có mùi nồng. Hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định việc ngửi mùi hoa sữa thông thường gây hại cho thai nhi.

Cách hạn chế ảnh hưởng khi mùa hoa sữa nở

Khi cảm thấy đau đầu, buồn nôn hoặc khó chịu tại khu vực có mùi hoa sữa nồng, biện pháp trước tiên là rời khỏi nơi đó và đến không gian thông thoáng. Nếu sống gần khu vực có nhiều cây hoa sữa, có thể đóng cửa sổ vào thời điểm mùi hương quá nồng, sau đó thông gió khi điều kiện bên ngoài phù hợp.

Người mắc hen phế quản hoặc COPD cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và chú ý những yếu tố khiến triệu chứng nặng lên. Người có biểu hiện dị ứng lặp lại nên đi khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự kết luận mình dị ứng hoa sữa chỉ dựa trên cảm giác khó chịu.

Nếu xuất hiện khó thở rõ rệt, khò khè tăng nhanh hoặc tức ngực nghiêm trọng, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Mùi hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu tại nhiều đô thị, nhưng phản ứng của mỗi người không giống nhau. Thay vì quá lo lắng về nguy cơ ngộ độc, người dân nên chú ý biểu hiện của cơ thể, hạn chế tiếp xúc khi thấy khó chịu và chủ động thăm khám nếu triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.