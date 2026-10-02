Mũi đầy mủ sau tiêm filler ở spa, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Nhận thấy tình trạng bất thường, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được nhập viện để điều trị.

ThS.BS Vũ Đình Tâm - Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng của bệnh viện cho biết, vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử 1 phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

"Đây là một trường hợp cho thấy biến chứng sau tiêm filler có thể xuất hiện rất nhanh và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng thông thường như sưng, bầm tím hoặc đau nhẹ sau tiêm", BS Tâm nói.

Hình ảnh vùng mũi hoại tử 1 phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi ở bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tắc mạch - Biến chứng có thể gây tử vong

Theo ThS Tâm, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt. Vì vậy, ngoài nguy cơ tổn thương mô và hoại tử, tắc mạch do filler trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến kết quả thẩm mỹ.

Người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler. Ảnh: Thanh Hương

Khi nào cần đi khám ngay?

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, để giảm thiểu nguy cơ, người thực hiện cần hiểu rõ giải phẫu mạch máu vùng mặt, chỉ định và chống chỉ định của filler, kỹ thuật tiêm an toàn, đồng thời phải có khả năng nhận biết và xử trí sớm các biến chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng filler nên lựa chọn nhân viên y tế được cấp phép, có đào tạo và kinh nghiệm phù hợp về tiêm filler. Các tài liệu chuyên môn cũng nhấn mạnh vai trò của kiến thức giải phẫu và đào tạo trong phòng ngừa, nhận biết và xử trí biến chứng mạch máu.

Do đó, người dân không nên thực hiện tiêm filler tại spa hoặc các cơ sở không được cấp phép thực hiện thủ thuật y khoa, kể cả khi được quảng cáo với mức giá thấp, thực hiện nhanh hoặc cam kết "không biến chứng".

TS Sơn lưu ý, sau tiêm filler, nếu xuất hiện đau dữ dội hoặc đau tăng nhanh, da vùng tiêm trắng bệch, tím/xanh, lạnh bất thường, xuất hiện tổn thương da hoặc dấu hiệu hoại tử, người bệnh cần được khám ngay.

Đặc biệt, các triệu chứng như nhìn mờ, đau mắt, nhìn đôi, mất thị lực, yếu liệt, méo miệng hoặc nói khó cần được coi là dấu hiệu cấp cứu và phải nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng xử trí biến chứng.

Với các trường hợp nghi ngờ tắc mạch, thời gian có ý nghĩa quan trọng. Việc phát hiện và điều trị càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương mô và các di chứng nghiêm trọng.

Tiêm filler mũi là phương pháp thẩm mỹ phổ biến giúp cải thiện dáng mặt. Tuy nhiên, đây là thủ thuật y khoa tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại các cơ sở chui, không đủ điều kiện. Vì vậy, trước khi tiêm filler, người dân nên: Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép thực hiện thủ thuật.

Đảm bảo người thực hiện là bác sĩ/nhân viên y tế có chuyên môn và được đào tạo phù hợp về tiêm filler.

Hỏi rõ về sản phẩm filler, nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Được tư vấn đầy đủ về lợi ích, giới hạn và các nguy cơ có thể xảy ra.

Không tự theo dõi tại nhà khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm. Đừng vì tiết kiệm chi phí hoặc tin vào quảng cáo mà lựa chọn cơ sở không đủ điều kiện. Khi tiêm filler, hãy lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép và bác sĩ có chuyên môn để giảm thiểu nguy cơ và bảo vệ sức khỏe của chính mình.