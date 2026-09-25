Mực xào biến tấu đủ vị, công thức đơn giản cho bữa cơm thêm hấp dẫn

Mực xào dứa chua ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g mực tươi, 150g dứa, 2 quả cà chua, ½ củ hành tây, hành lá, tỏi, nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu xay, dầu ăn.

Cách làm mực xào dứa chua ngọt:

Bước 1: Rửa sạch mực, bỏ phần túi mực và xương sống, rửa kỹ, để ráo nước rồi khứa nhẹ trên thân mực hoặc thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Đối với dứa hãy gọt vỏ, bỏ mắt và thái lát. Cà chua bạn rửa sạch rồi bổ múi cau. Hành tây, ớt chuông bạn cũng rửa sạch và thái thành từng miếng vừa ăn.

Mực xào dứa là sự kết hợp quen thuộc, được nhiều người yêu thích. Ảnh Internet

Bước 3: Làm nóng chảo, cho dầu ăn và tỏi băm vào rồi phi thơm.

Bước 4: Cho mực vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn khoảng 1 - 2 phút, thêm một chút nước mắm, hạt nêm rồi trút ra đĩa.

Bước 5: Cho dứa, cà chua hành tây vào chảo và đảo đều tay. Khi thấy rau củ vừa chín tới bạn cho mực, ớt chuông và một chút đường rồi đảo thêm khoảng vài phút. Cuối cùng bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, rắc hành lá và tiêu rồi tắt bếp.

Dứa sẽ giúp cho món ăn có vị chua ngọt tự nhiên, cân bằng được vị đậm đà của mực.

Mực xào cần tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g mực tươi, 100g cần tây, ½ củ hành tây, 1 quả ớt chuông, tỏi, nước mắm, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn.

Cách làm mực xào cần tây:

Bước 1: Sơ chế mực, để ráo nước rồi thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Sơ chế và làm sạch các loại rau củ. Cần tây: rửa sạch, cắt thành từng khúc nhỏ. Ớt chuông và hành tây: Rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Mực nấu với cần tây ăn cũng rất đưa cơm. Ảnh Internet

Bước 3: Làm nóng chảo, cho dầu ăn và tỏi vào rồi phi thơm. Tiếp đó cho mực vào chảo và xào nhanh trên lửa lớn. Khi mực săn lại, bạn nêm nếm nước mắm và hạt nêm rồi để ra đĩa.

Bước 4: Cho hành tây, ớt chuông vào chảo và đảo khoảng 1 - 2 phút. Tiếp đó cho cần tây vào xào nhanh để giữ được độ giòn và mùi thơm đặc trưng. Cuối cùng bạn cho mực vào lại rồi đảo đều thêm khoảng 1 - 2 phút, thêm hạt tiêu và tắt bếp.

Thành phẩm sẽ là một đĩa mực xào cần tây thơm ngon, ăn cực kỳ đưa cơm.

Mực xào sa tế

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g mực tươi, 2 cây sả, ½ củ hành tây, 1 quả ớt chuông, sa tế, tỏi, hành lá, nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn.

Cách làm mực xào sa tế:

Bước 1: Làm sạch mực, để ráo nước rồi thái thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Rửa sạch các nguyên liệu. Tiếp đó đối với sả bạn hãy băm nhỏ, còn với hành tây và ớt chuông thì thái miếng.

Bước 3: Làm nóng chảo, cho dầu ăn, tỏi, sả vào rồi phi thơm. Tiếp đó bạn thêm sa tế vào rồi đảo đều.

Bước 4: Cho mực vào, xào nhanh trên lửa lớn rồi thêm nước mắm, đường và hạt nêm vào. Khi thấy mực vừa chín tới, hãy cho thêm hành tây, ớt chuông vào rồi đảo đều thêm khoảng 1 - 2 phút.

Bước 5: Cuối cùng bạn cho thêm hành lá, hạt tiêu vào rồi tắt bếp và múc ra đĩa để chuẩn bị thưởng thức.

Nếu bạn thích vị cay thì có thể thử công thức mực xào sa tế. Ảnh Internet

Lưu ý: Lượng sa tế có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị của gia đình. Mực xào sa tế sẽ có vị cay thơm, đậm đà, rất thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Mực xào thập cẩm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 500g mực tươi, 150g súp lơ xanh, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 quả ớt chuông, 100g nấm, ½ củ hành tây, 50g cần tây, hành lá, tỏi, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, tiêu xay, dầu ăn

Cách làm mực xào thập cẩm:

Bước 1: Sơ chế mực, để ráo nước rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Rửa sạch rồi sơ chế các loại rau củ quả. Đối với súp lơ bạn hãy tách thành nhánh nhỏ, cà rốt thì thái lát mỏng còn ớt chuông và hành tây hãy thái thành miếng vừa ăn. Nấm, cần tây và hành lá bạn cùng rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 3: Chần sơ cà rốt và súp lơ trong nước sôi khoảng 1 - 2 phút rồi vớt ra, để ráo nước.

Bạn cũng có thể thử công thức mực xào thập cẩm. Ảnh Internet

Bước 4: Làm nóng chảo, cho dầu ăn và tỏi vào phi thơm. Cho mực vào rồi xào nhanh trên lửa lớn. Tiếp đó bạn thêm các gia vị vào, đảo đều và trút mực ra đĩa.

Bước 5: Cho cà rốt, súp lơ, nấm, hành tây và ớt chuông vào chảo, xào khoảng 3 - 4 phút rồi thêm dầu hào cùng các gia vị khác sau đó nêm nếm cho vừa miệng.

Bước 6: Khi thấy rau củ đã gần chín, bạn cho mực vào chảo, thêm cần tây và hành lá, đảo nhanh khoảng 1 - 2 phút, rắc hạt tiêu vào rồi tắt bếp.

Thành phẩm sẽ là một đĩa mực xào thập cẩm có mùi hương hấp dẫn và màu sắc cực kỳ bắt mắt.

Bí quyết xào mực giòn, ngon, không bị dai

Dù bạn nấu theo công thức nào thì khâu sơ chế và thời gian xào vẫn là yếu tố quyết định chất lượng của món ăn. Khi chọn mực, bạn nên chọn những con còn tươi, thân săn chắc, màu sắc tự nhiên và không có mùi bất thường. Sau khi rửa mực, bạn nên để mực ráo nước trước khi cho vào chảo.

Khi xào, nên làm nóng chảo trước và sử dụng lửa lớn. Mực chỉ cần xào trong thời gian ngắn đến khi vừa săn lại vì nếu nấu quá lâu, phần thịt dễ bị dai và mất vị ngọt tự nhiên.