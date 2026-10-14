Mực xăm có thể bật, tắt bằng ánh sáng giúp đánh dấu điều trị

Nhóm nghiên cứu do Carson Bruns, giáo sư kỹ thuật y sinh tại Đại học Colorado Boulder, phát triển loại mực sử dụng thuốc nhuộm quang sắc được đặt trong các hạt nano làm từ polymethyl methacrylate (PMMA), một loại polymer được sử dụng trong nhiều ứng dụng y sinh.

Khi được chiếu sáng ở các bước sóng khác nhau, mực xăm thay đổi màu sắc hoặc ẩn đi.

Các thuốc nhuộm quang sắc này thay đổi trạng thái khi tiếp xúc với ánh sáng có bước sóng nhất định. Khi chiếu sáng bằng các loại tia cụ thể, chúng sẽ hiển thị ra các màu sắc khác biệt hoặc có màu giống với da khiến hình xăm không còn nhìn thấy.

Theo mô tả của nhóm, ánh sáng LED cực tím ở bước sóng 365 nanomet có thể kích hoạt màu, trong khi ánh sáng mặt trời có thể khiến màu chuyển sang trạng thái khác hoặc mờ đi.

Mực được thiết kế với ba màu cơ bản là xanh lam, đỏ tím và vàng. Bằng cách điều khiển các màu này, người sử dụng có thể tạo ra những hình xăm có trạng thái hiển thị khác nhau.

Cùng là một loại mực, có thể hiển thị 3 màu sắc khác nhau hoặc không màu.

Theo nhóm phát triển, hiệu ứng có thể duy trì khả năng chuyển trạng thái trong thời gian lên đến khoảng 2,2 năm, dù thời gian tồn tại của từng trạng thái màu có thể ngắn hơn, từ vài giờ đến vài ngày.

Một ứng dụng dễ hình dung là hình xăm trang trí có thể hiện lên khi người dùng muốn và mờ đi trong những thời điểm khác. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng hướng tới các ứng dụng thực tế hơn.

Trong điều trị ung thư bằng xạ trị, việc đánh dấu trên da có thể giúp định vị chính xác khu vực cần điều trị. Một loại mực điều khiển bằng ánh sáng có thể hữu ích nếu đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác, độ bền và an toàn.

Công nghệ tương tự cũng có thể được nghiên cứu để làm cảm biến tiếp xúc với tia cực tím hoặc bức xạ gamma, trong đó màu sắc thay đổi để phản ánh điều kiện môi trường.

Hiện chỉ một phiên bản màu tím được thương mại hóa, trong khi nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm cách phát triển thêm màu sắc và giảm chi phí.

Trước khi được sử dụng rộng rãi, vật liệu cần được đánh giá kỹ về phản ứng mô, độ ổn định, khả năng phân hủy, tác động của tia cực tím và nguy cơ kích ứng.

Vì sao hình xăm lại tồn tại mãi trên da?