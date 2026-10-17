Mức trợ cấp hằng tháng với thân nhân liệt sĩ mới nhất là bao nhiêu?

Về vấn vấn đề này, Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng 8% lên 3.012.000 đồng/tháng (tăng thêm 223.000 đồng/tháng so với mức cũ 2.789.000 đồng/tháng), áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo mục 3, Phụ lục I, quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, được ban hành kèm theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/10/2026), quy định như sau:

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, Nghị định này có hiệu lực, thân nhân liệt sĩ được trợ cấp hằng tháng theo quy định trên và truy thu từ ngày 1/7/2026.