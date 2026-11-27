Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) sáng ngày 28/11.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) sáng ngày 28/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, những thành quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương báo cáo: Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế.

Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu. Thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 vừa qua, Việt Nam đã chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS) – một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà.

Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này. Chính vì vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi ngành Chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi; phát triển cơ sở nhà đầu tư; đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm; nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính minh bạch trong công bố thông tin; chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Để thực hiện trọng trách đó, ngành Chứng khoán mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Tài chính, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức quốc tế; cùng niềm tin, sự đồng hành của thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.