Mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 21/10/2026 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu nhằm bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; xác định mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định này còn nhằm xây dựng ngành lâm nghiệp hiện đại, hiệu quả, đa giá trị, phát triển bền vững; phát huy các tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng, nâng cao chất lượng và khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon rừng.

Giai đoạn 2026 – 2030, nguồn vốn sử dụng cho Quy hoạch là 139.017 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đạt khoảng 34.782 tỷ đồng.

Xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD

Quyết định nêu rõ, giai đoạn 2026 – 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5 – 5,5%/năm.

Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 6 - 7 tỷ USD.

Về xã hội, thu nhập và mức sống người lao động tham gia sản xuất lâm nghiệp được nâng cao, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động trong sản xuất lâm nghiệp được đào tạo nghề từ 20% lên 30%; bảo đảm bình đẳng giới.

Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định ở mức 42%, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Quyết định này cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng rừng tự nhiên hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; quản lý và bảo vệ các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và các hệ sinh thái tự nhiên.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành lâm nghiệp thành ngành kinh tế, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới.

Ngành sẽ làm chủ công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, chủ động tham gia chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu; đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Phát triển theo thế mạnh từng vùng

Đến năm 2030, vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 5,76 triệu ha. Vùng sẽ hình thành một số trung tâm chế biến sâu về gỗ và lâm sản.

Vùng Đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích lâm nghiệp quy hoạch là 610.410 ha, phát triển các trung tâm chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, các làng nghề truyền thống gắn với hệ thống cảng biển, logistics.

Vùng Bắc Trung Bộ có tổng diện đất quy hoạch lâm nghiệp là 3,2 triệu ha, hình thành vùng nguyên liệu rừng sản xuất lớn gắn với chế biến sâu.

Mỗi vùng được định hướng phát triển theo từng thế mạnh về lâm nghiệp. Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phát triển các doanh nghiệp chế biến lâm sản quy mô lớn phục vụ trong nước và xuất khẩu. Tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 5,15 triệu ha.

Vùng Đông Nam Bộ với diện tích lâm nghiệp quy hoạch là 479.340 ha. Khu vực này tiếp tục được xác định là trung tâm chế biến gỗ và lâm sản trọng điểm của Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp đạt 261.830 ha.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ

Theo Quyết định, diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 là 15,5 triệu ha; diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 14,07 triệu ha.

Giai đoạn 2026 – 2030, diện tích trồng rừng đạt 1,25 – 1,5 triệu ha, bình quân hàng năm đạt 250.000 – 300.000 ha. Đến năm 2030, diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 1,2 triệu ha. Số lượng cây trồng phân tán giai đoạn 2026 – 2030 đạt từ 300 – 330 triệu cây, bình quân từ 60 – 66 triệu cây/năm.

Giai đoạn này, Việt Nam tập trung phát triển giống cây trồng lâm nghiệp năng suất, chất lượng cao; phát triển giống cây bản địa mọc nhanh có năng suất, chất lượng tốt phục vụ phát triển rừng sản xuất, rừng gỗ lớn.

Diện tích khoanh vùng, phát triển tái sinh rừng đạt 500.000 ha, bình quân đạt 100.000 ha/năm.

Về khai thác rừng, đến năm 2030, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung đạt trên 30 triệu m3/năm. Sản lượng gỗ khai thác từ cây trồng phân tán, cây vườn nhà, cây cao su đạt 10 triệu m3/năm.

Liên quan đến phát triển chế biến và thương mại, giai đoạn này, Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong chế biến gỗ, lâm sản, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

Việt Nam cũng tập trung phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc gỗ, tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gỗ Việt, phát triển thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế biến gỗ và lâm sản.

Về đầu tư hạ tầng, Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng mới, bảo trì, duy tu khoảng 2.800km đường lâm nghiệp hiện có và các công trình kết cấu hạ tầng lâm nghiệp như trạm kiểm lâm, trạm bảo vệ rừng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Cũng tại Quyết định này, định hướng đến năm 2030, ngành lâm nghiệp Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, phát triển lâm sản ngoài gỗ (dược liệu, kinh tế dưới tán rừng), thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh sinh thái quốc gia, chuyển đổi số ngành lâm nghiệp...