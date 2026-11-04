Mục tiêu tăng trưởng quý 4 trên 12,5% đặt ra thách thức lớn

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 sáng 04/11 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trước đó, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, hoàn thiện thể chế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

KINH TẾ - XÃ HỘI DUY TRÌ KẾT QUẢ TÍCH CỰC, NHIỀU NGUỒN LỰC ĐƯỢC KHƠI THÔNG

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có chuyển biến tích cực; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết được khắc phục. Chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Tháng 10, nền kinh tế tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD. Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân; đồng thời giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708,57 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Trong tháng 10, thêm 104 dự án được tháo gỡ vướng mắc, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án, góp phần đưa gần 146.000 ha đất vào sử dụng và khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng.

Đến hết tháng 10, các cơ quan đã giải quyết 207/227 nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đạt 91%.

Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Về chuyển đổi số, đã kết nối, đồng bộ 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động.

Tuy nhiên, Chính phủ nhận định mục tiêu tăng trưởng quý 4 trên 12,5% là thách thức rất lớn. CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm, tạo áp lực đối với công tác kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao; giải ngân đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông chưa được xử lý triệt để.

KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, TĂNG TỐC GIẢI NGÂN VÀ THÚC ĐẨY CÁC ĐẦU TÀU KINH TẾ

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn và tháo gỡ các rào cản phát triển. Chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, kiên quyết không để nợ đọng văn bản.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 sáng 04/11 tại Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế và triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng trong hai tháng cuối năm.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng chung; trọng tâm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc giải ngân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, gia tăng khối lượng hoàn thành.

Cùng với đó, khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động, qua đó tiếp tục khơi thông nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể.

Nguồn lực đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu, trang thiết bị và hạ tầng liên thông, dùng chung. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 100 ngày cao điểm xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số; hoàn thiện Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính.

Về các lĩnh vực xã hội, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt chính sách an sinh, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đẩy nhanh sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng.

Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030 và Chương trình quốc gia về phát triển nhân tài khoa học cơ bản giai đoạn 2026 - 2035.

Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao.

Đối với công tác đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Chính phủ; đôn đốc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, chuyển hóa các cam kết thành nguồn lực phát triển đất nước.