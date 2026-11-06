Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027: Thêm những động lực mới

“Mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Kế hoạch phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm. Tăng trưởng phải dựa ngày càng nhiều vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Phải chuẩn bị từ cuối năm nay, phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn” - chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ngày 16/10/2026 đã đặt ra yêu cầu hết sức cụ thể đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 đòi hỏi quyết tâm chính trị cao. Quyết tâm ấy phải được cụ thể hóa bằng năng lực sản xuất, nguồn lực thực hiện, những động lực tăng trưởng có thể lượng hóa và trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng địa phương.

Đáng chú ý trong chỉ đạo trên là yêu cầu tăng trưởng cao phải dựa ngày càng nhiều vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Thành quả phát triển phải được thể hiện qua việc làm, thu nhập, chất lượng cuộc sống và những điều kiện để người dân phát triển.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Tín hiệu tích cực từ nền kinh tế

Nhìn từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, có cơ sở để tin tưởng vào khả năng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Những chuyển biến tích cực trong sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài cho thấy các động lực tăng trưởng đang được phát huy, tạo thêm dư địa để thực hiện những mục tiêu phát triển cao hơn.

Trước hết, sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 15% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 12,4%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%. Đáng chú ý, có tới 33/34 địa phương ghi nhận IIP tăng, 11 địa phương đạt mức tăng từ 15% trở lên. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 đạt 52,3 điểm, cao hơn mức 51,9 điểm của tháng trước và duy trì tháng thứ 16 liên tiếp trên ngưỡng 50 điểm. Những kết quả này phản ánh sức sản xuất đang được củng cố, hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục có những chuyển biến thuận lợi.

Cùng với sản xuất, tiêu dùng trong nước duy trì đà tăng khá, tháng 10 tăng 14,7% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 13,5%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 1.010 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3%; riêng xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%, vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, những con số ấy có ý nghĩa quan trọng, phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nguồn cung điện, xăng dầu được duy trì. Việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 từ 7,1% lên 8,4% cũng là một tín hiệu tích cực đối với triển vọng phát triển.

Kết quả kinh tế 10 tháng năm 2026 tạo tiền đề thuận lợi, nhưng chưa thể xem là sự bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Từ mức tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, để tiến tới tốc độ tăng trưởng cao hơn và duy trì ổn định qua nhiều năm, nền kinh tế cần những động lực đủ mạnh, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, thay vì tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào mở rộng vốn đầu tư, lao động và khai thác những lợi thế sẵn có.

Vấn đề đặt ra là phải tận dụng được đà tăng trưởng hiện nay để chuẩn bị năng lực sản xuất cho giai đoạn tiếp theo. Một dự án đầu tư được triển khai, một nguồn vốn được giải ngân hay một thị trường xuất khẩu được mở rộng chỉ thực sự đóng góp lâu dài nếu tạo ra thêm năng lực sản xuất, nâng cao năng suất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tăng sức chống chịu của nền kinh tế. Đây chính là yêu cầu chuyển từ chú trọng tốc độ sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra ngày 4/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả. Theo Thủ tướng, tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì thành quả tăng trưởng khó có thể lan tỏa đến nền kinh tế và người dân.

10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm trước của giai đoạn 2019-2026. Ảnh: Du Ca

Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tăng trưởng cao thường đi kèm nhu cầu rất lớn về vốn, năng lượng, nguyên vật liệu, lao động và hạ tầng. Nếu các nguồn lực không được huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, sức ép lên giá cả, lãi suất, tỷ giá và các cân đối vĩ mô có thể gia tăng. Một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chi phí sản xuất liên tục leo thang, sức mua của người dân suy giảm và doanh nghiệp thiếu nguồn lực tái đầu tư sẽ khó duy trì được tốc độ phát triển trong dài hạn.

Chính vì vậy, những giải pháp Chính phủ đang triển khai cần được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ giữa thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định. Cùng với điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, Chính phủ yêu cầu tập trung bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát, giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thị trường trong nước.

Với ngành Công Thương, nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu, điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Thủ tướng cũng yêu cầu sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông. Những nhiệm vụ này tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, khả năng cạnh tranh của hàng hóa và môi trường hoạt động của doanh nghiệp.

Những kết quả tích cực của nền kinh tế trong 10 tháng năm 2026 đang tạo nền tảng quan trọng và củng cố niềm tin vào khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2027. Với định hướng chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để tạo bước bứt phá mạnh mẽ, hướng tới tăng trưởng nhanh, thực chất và bền vững.