Sau giai đoạn phục hồi và tăng tốc, kinh tế Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu phát triển mới: duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhưng đồng thời nâng chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới vì thế không đơn thuần là phép thử về khả năng huy động nguồn lực, mà còn đòi hỏi những thay đổi căn bản trong cách thức tổ chức và vận hành nền kinh tế.

TS. Nguyễn Hải Nam cho rằng Nhà nước vẫn giữ vai trò trung tâm trong kiến tạo và định hướng phát triển. Ảnh: HT

Chia sẻ với TheLEADER bên lề Diễn đàn Đầu tư tạo tác động, TS. Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, đã đặt ra những điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu này, từ mô hình tăng trưởng đến định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Tăng trưởng cao, áp lực nâng hiệu quả đầu tư

Thưa ông, nhìn lại năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số và chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực ưu tiên. Ông đánh giá thế nào về những kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục cải thiện?

TS. Nguyễn Hải Nam: Chín tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 12,5%, đóng góp 51,5% vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,3%. So với mức tăng 8,7% cùng kỳ năm trước, công nghiệp và xây dựng đang cho thấy sự cải thiện rõ nét.

Động lực tăng trưởng được củng cố bởi các ngành chế biến, chế tạo tăng 11,36%, xây dựng tăng 12,2%, vận tải và kho bãi tăng 11,03%, cùng các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và khoa học công nghệ. Điều này cho thấy đóng góp ngày càng lớn của công nghiệp, logistics và các ngành có hàm lượng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, sự phối hợp “ăn ý” giữa chính sách tài khóa và tiền tệ giúp kiểm soát lạm phát ở mức 4,52% trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đồng thời duy trì các cân đối lớn về thu chi ngân sách, cán cân thương mại, năng lượng, vốn và tiền tệ của nền kinh tế.

Cải cách thể chế, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và cải thiện thủ tục hành chính cũng đạt những chuyển biến tích cực. Đầu tư công được đẩy mạnh, với tỷ lệ giải ngân đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng giao tính đến đầu tháng 11; nguồn lực tư nhân cũng được huy động ngày càng nhiều vào các dự án hạ tầng.

Đặc biệt, việc nâng hạng thị trường chứng khoán lên nhóm thị trường mới nổi mở thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn dài hạn từ nhà đầu tư nước ngoài, từng bước đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế phát triển tốc độ cao.

Dù vậy, tăng trưởng cao vẫn cần đi cùng cải thiện chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cần tăng từ khoảng 48% năm 2025 lên 55%, trong khi hệ số ICOR cần giảm từ 6,4 xuống khoảng 4,8 trong giai đoạn 2026-2030.

Điều này đòi hỏi tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, pháp lý đất đai, nâng cao chất lượng lựa chọn dự án và hạn chế đầu tư dàn trải.

Áp lực vốn cũng là thách thức đáng lưu ý. Cuối tháng 10/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế ước đạt 20,8 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 145% GDP.

Trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hạ tầng, năng lượng, công nghệ và sản xuất ngày càng lớn, sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng tiếp tục tạo sức ép lên thanh khoản và mặt bằng lãi suất. Vì vậy, phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn bên cạnh nguồn vốn trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh và cổ phiếu hiện tại là yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Ngoài ra, Việt Nam cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có khả năng làm chủ công nghệ. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn và tự động hóa cần được ưu tiên đầu tư, đồng thời tăng nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đa dạng hóa nguồn vốn

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2027. Với quy mô tăng trưởng như vậy, nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ lớn đến đâu và có thể huy động từ những nguồn nào, thưa ông?

TS. Nguyễn Hải Nam: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 dự kiến cần khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 29%; vốn FDI chiếm 14%, còn khu vực tư nhân được kỳ vọng đóng góp 56%, tương đương hơn 3,6 triệu tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu này, cần huy động đồng bộ nhiều nguồn lực. Với ngân sách nhà nước, các giải pháp có thể bao gồm tăng thu, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ, mở rộng vay ODA và xem xét thoái vốn hoặc tăng cổ tức tại doanh nghiệp nhà nước.

Việc kết hợp vốn nhà nước, tư nhân và các tổ chức quốc tế là hướng huy động cần được chú trọng. Ảnh: Hoàng Anh

Nguồn vốn FDI cũng có triển vọng tích cực khi vốn giải ngân năm 2025 đạt 27,6 tỷ USD, riêng 10 tháng năm 2026 đạt 24,1 tỷ USD, trong khi vốn đăng ký mới và điều chỉnh khoảng 55 tỷ USD. Đây tiếp tục là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, trọng tâm cần đặt vào việc khơi thông nguồn vốn tư nhân, với quy mô đóng góp dự kiến hơn 3,6 triệu tỷ đồng. Thực tế năm 2026, khu vực này đã tham gia nhiều dự án lớn trong lĩnh vực đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không, tái thiết đô thị và nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM. Các mô hình BT và PPP cũng mở thêm dư địa huy động vốn ngoài ngân sách.

Để phát huy nguồn lực này, nền kinh tế cần giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời mở rộng các kênh huy động qua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh, M&A, vay vốn quốc tế và các quỹ đầu tư.

Với những dự án quy mô lớn, việc kết hợp vốn nhà nước, tư nhân và các tổ chức quốc tế, cùng nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, cũng là những hướng huy động cần được chú trọng.

Quan trọng hơn, cần hình thành cấu trúc thị trường tài chính đa dạng, trong đó mỗi kênh vốn đáp ứng những nhu cầu khác nhau về kỳ hạn, chi phí và mức độ rủi ro, qua đó tạo nền tảng tài chính dài hạn cho mục tiêu tăng trưởng.

Doanh nghiệp chuyển hướng tăng trưởng bền vững

Trong quá trình huy động nguồn lực cho phát triển, vai trò của Nhà nước và khu vực tư nhân cần được định vị như thế nào để bảo đảm tính bền vững? Điều này đặt ra yêu cầu gì đối với chiến lược của doanh nghiệp?

TS. Nguyễn Hải Nam: Nhà nước vẫn giữ vai trò trung tâm trong kiến tạo và định hướng phát triển. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt dòng vốn tư nhân thông qua các dự án hạ tầng có tính kết nối, lan tỏa cao và quy hoạch đồng bộ.

Nguồn lực nhà nước nên tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.

Trong khi đó, khu vực tư nhân cần trở thành động lực đầu tư lớn nhất của nền kinh tế, trực tiếp thúc đẩy đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển thị trường.

Từ góc độ doanh nghiệp, điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và chiến lược phát triển. Trước hết, doanh nghiệp cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào quy mô, tài nguyên, lao động giá rẻ và đòn bẩy tài chính sang nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực công nghệ.

Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ theo mô hình 3i (Investment – Infusion – Innovation) sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Doanh nghiệp cần đón đầu những lĩnh vực được xác định là động lực phát triển mới. Ảnh: Hoàng Anh

Cùng với đó, mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn cần được đặt trong chiến lược tạo lập giá trị bền vững. Các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và kinh tế tuần hoàn ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu và tiếp cận vốn.

Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn hóa quản trị, minh bạch thông tin và thích ứng với những quy định như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU.

Một yêu cầu khác là cơ cấu lại nguồn vốn, giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, nhất là vốn vay ngắn hạn để tài trợ dự án dài hạn.

Doanh nghiệp cần chủ động khai thác thị trường vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh, hợp tác với các quỹ đầu tư và những mô hình huy động vốn mới như P-CBO (chứng khoán hóa các khoản nợ/trái phiếu doanh nghiệp tư nhân). Muốn vậy, năng lực quản trị, tính minh bạch và chất lượng dự án phải được cải thiện để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đón đầu những lĩnh vực được xác định là động lực phát triển mới, từ hạ tầng giao thông, logistics, đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), nhà ở xã hội đến chuyển đổi năng lượng.

Các dự án này mở ra dư địa đầu tư đáng kể thông qua hợp tác công tư (PPP). Sự thay đổi cơ cấu dân số cũng tạo thêm cơ hội trong lĩnh vực kinh tế bạc như chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, bảo hiểm dài hạn và dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Nhìn rộng hơn, đầu tư bền vững không còn đơn thuần là trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh và tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn, mà còn là sử dụng nguồn vốn đó ra sao để tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao năng suất và hình thành giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Xin cảm ơn ông!