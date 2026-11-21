Bà Phạm Thị Hồng Yến trả lời báo chí (Ảnh: Quang Vinh)

Nhận diện rõ các dư địa tăng trưởng mới

Ngày 21/11, tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, trả lời về việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 được Quốc hội thông qua ở mức phấn đấu từ 10% trở lên, một mục tiêu tăng trưởng hai con số rất cao trong khi bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, khó lường, bà Phạm Thị Hồng Yến, Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho biết, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2027 được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 7/11/2026. Ngay tại Điều 1 về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết xác định sẽ tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nhằm tạo bước đột phá ngay trong năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026 – 2030 của cả nước.

Để có đầy đủ căn cứ thực tiễn và khoa học cho việc đề ra mục tiêu này, theo bà Yến, Quốc hội đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, nhận diện rõ các dư địa tăng trưởng mới, đồng thời xác định thẳng thắn những thách thức đặt ra đối với nền kinh tế.

“Nhìn lại thực tiễn năm 2026, chúng ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện: tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,41%, thuộc nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, các ngành và lĩnh vực chủ yếu đều duy trì đà tăng trưởng tích cực”, bà Yến nói và nhấn mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy hiệu quả, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Bên cạnh đó, những chuyển biến tích cực trong hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo dựng nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới, phản ánh sự cải thiện thực chất về chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và năng lực huy động, sử dụng nguồn lực quốc gia.

Tăng trưởng cao không đồng nghĩa với nền tảng tăng trưởng đã thực sự vững chắc nếu không khắc phục các điểm nghẽn

Tuy nhiên, bà Yến lưu ý, Quốc hội cũng nhận thức sâu sắc rằng tăng trưởng cao không đồng nghĩa với nền tảng tăng trưởng đã thực sự vững chắc nếu không nhận diện và khắc phục kịp thời các điểm nghẽn. Thực tế cho thấy đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá tương xứng; hoạt động sản xuất và xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng như nguyên liệu nhập khẩu; năng suất lao động, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế. Đồng thời, áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cân đối vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận tâm huyết tại tổ và hội trường của các vị đại biểu Quốc hội cùng báo cáo giải trình của Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn chặt với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính quốc gia.

“Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà và tạo lực vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Có thể khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa là biểu hiện của khát vọng và quyết tâm phát triển, vừa là mệnh lệnh đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng, trong đó hiệu quả thực chất, năng suất lao động và đời sống của Nhân dân chính là thước đo cuối cùng”, bà Yến nói.