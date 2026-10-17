Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố theo Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/muc-tieu-tang-truong-grdp-nam-2027-cua-cac-tinh-thanh-pho-119261017093208248.htm