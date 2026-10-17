Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của các tỉnh, thành phố

Thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai) sáng 17/10, về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị làm rõ ranh giới giữa dịch vụ bưu chính với hoạt động vận tải, giao nhận hàng hóa và thương mại điện tử; tránh chồng chéo pháp luật, phát sinh thêm điều kiện kinh doanh. Đồng thời, hoàn thiện các quy định bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và thúc đẩy phát triển kinh tế số.