Mục tiêu phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 371/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo trên địa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 với các mục tiêu, định hướng sau:
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VH
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/muc-tieu-phat-trien-nhan-luc-tri-tue-nhan-tao-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-den-nam-2030-dinh-huong-den-nam-2035-304043.htm