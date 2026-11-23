Mục tiêu nâng cao hiểu biết của người dân về lợi ích và ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2035
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 16-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035”, UBND thành phố Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về lợi ích và ứng dụng năng lượng nguyên tử, ứng phó sự cố giai đoạn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2035 như sau:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-muc-tieu-nang-cao-hieu-biet-cua-nguoi-dan-ve-loi-ich-va-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-de-172262.html