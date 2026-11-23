Nhằm tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp để giảm phát thải trong hoạt động sản xuất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với các cơ sở đào tạo và chuyên gia quốc tế về công nghệ thu hồi, lưu trữ CO₂. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.