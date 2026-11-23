Sáng 23/11, trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh, giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”.

Đề cập đến việc định hình nền lúa gạo xanh Việt Nam trong xu thế phát triển của ngành lúa gạo toàn cầu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng, bên cạnh năng suất và sản lượng, ngành lúa gạo thế giới ngày càng coi trọng chất lượng, hiệu quả tài nguyên, phát thải và tính minh bạch của chuỗi cung ứng.

Với Việt Nam, bước chuyển này thể hiện rõ qua Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Những mô hình triển khai bước đầu ghi nhận chi phí sản xuất giảm từ 8,2 - 24,2%, lợi nhuận tăng ít nhất 12% so với canh tác truyền thống. Kết quả đến từ việc giảm lượng giống, tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Bà Hương cho rằng, việc giảm được vật tư đầu vào mà vẫn giữ năng suất, nông dân có thể hưởng lợi ngay trong vụ sản xuất, không phải chờ một nguồn thu từ giảm phát thải trong tương lai.

Lễ ra mắt nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh - Phát thải thấp". Ảnh: VGP

Với TP Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, địa phương đã triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với 76.000 ha, 171 tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia; đã triển khai thí điểm cảm biến quản lý nước theo ngập khô xen kẽ và thu thập dữ liệu phục vụ theo dõi phát thải.

Một số mô hình bước đầu ghi nhận kết quả tích cực như lượng giống giảm 50%, năng suất tăng 0,89 tấn/ha và lợi nhuận tăng 5,5 triệu đồng/ha so với đối chứng. Kết quả này tạo thêm cơ sở thực tiễn để thành phố tiếp tục đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp, ông Thanh cho hay.

Dù vậy, việc phát triển ngành lúa gạo xanh tại Việt Nam vẫn còn nhiều trở ngại. Theo bà Hương, thủy lợi nội đồng chưa đồng bộ, cơ giới hóa và quản lý nước khác nhau giữa các vùng, liên kết nông dân - doanh nghiệp chưa bền vững. Nếu khâu sấy, bảo quản, chế biến và tiêu thụ không theo kịp, chỉ đổi kỹ thuật canh tác là chưa đủ; hợp tác xã cũng cần đủ năng lực tổ chức mùa vụ và thực hiện hợp đồng.

Trong bối cảnh trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời chuyển giao đồng bộ kỹ thuật về giống, quản lý nước, dinh dưỡng cây trồng, cơ giới hóa và tận dụng rơm rạ. Theo ông, yêu cầu là vừa giảm chi phí và phát thải khí nhà kính, vừa giữ năng suất, chất lượng hạt gạo.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh vào việc chuyển đổi không thể chỉ trông cậy vào người nông dân. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế và hạ tầng; các viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp công nghệ khả thi; doanh nghiệp và hợp tác xã tổ chức chuỗi liên kết có trách nhiệm; đối tác quốc tế hỗ trợ kiến thức, công nghệ và nguồn lực tài chính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Ngành cũng cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuẩn hóa hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) và xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ truy xuất, xác nhận kết quả giảm phát thải. Các giải pháp phải minh bạch, dễ sử dụng, phù hợp với nông dân và hợp tác xã.

Về thị trường, Thứ trưởng yêu cầu xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao, phát thải thấp, tăng liên kết chuỗi và huy động tài chính xanh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn các kết quả thảo luận tại hội nghị sẽ sớm trở thành chương trình hợp tác, mô hình và hợp đồng liên kết cụ thể, để việc chuyển đổi không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, ngành hàng lúa gạo sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu sản lượng, mà phải hướng tới sản xuất hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn với tài nguyên, môi trường và kiến tạo giá trị gia tăng cao hơn cho người trồng lúa.

Ông Hưng cũng cho hay, để sản xuất lúa xanh được nhân rộng, điều quan trọng trước hết là người nông dân phải thấy rõ lợi ích kinh tế qua từng vụ mùa. Khi chi phí giảm, doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định và kết quả giảm phát thải được thị trường công nhận, hạt gạo Việt Nam sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Tại hội thảo, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã ra mắt nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh - Phát thải thấp" và công cụ ViRiCert (công cụ hỗ trợ nông dân sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn để được chứng nhận “Gạo Việt xanh - Phát thải thấp).

Đây là bước đi cụ thể trong nỗ lực của hiệp hội cùng các đối tác, doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm đưa sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Huệ Minh