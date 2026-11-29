Nỗ lực củng cố quyền lực của Baghdad

Mới đây, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm khẳng định quyền lực nhà nước trên toàn lãnh thổ, chấm dứt tình trạng buôn lậu dầu mỏ, xóa bỏ tham nhũng và đưa toàn bộ vũ khí về dưới sự kiểm soát duy nhất của nhà nước.

Được biết, chiến dịch chống buôn lậu dầu mỏ của Baghdad bắt đầu tại Jurf al-Sakhar, thị trấn thuộc tỉnh Babil, do lực lượng vũ trang Kataib Hezbollah kiểm soát từ năm 2014. Các quan chức Iraq nói với Reuters rằng lực lượng này đã điều hành một mạng lưới buôn lậu dầu thô thuộc sở hữu nhà nước trị giá hàng trăm triệu USD kể từ năm 2021. Nhưng Kataib Hezbollah bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp song phương với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Phòng Bầu dục, ngày 14/7/2026. Ảnh: Reuters

Hôm 19/11, Chính phủ Iraq và Kataib Hezbollah đạt được thỏa thuận cho phép các lực lượng chính phủ tiến vào Jurf al-Sakhar, trong khi các đơn vị của Kataib Hezbollah sẽ từng bước rút khỏi thị trấn.

Baghdad sau đó mở rộng chiến dịch chống buôn lậu sang khu vực tự trị Kurdistan. Theo người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi, nước này ước tính đã thất thoát 100 tỷ USD trong giai đoạn 2008-2025 do dầu mỏ bị buôn lậu qua khu vực này.

Ông Liqaa Makki, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Al Jazeera, cho rằng việc mở rộng chiến dịch sang Kurdistan cũng xuất phát từ sức ép của các nhóm vũ trang dòng Shiite khi những lực lượng này đặt câu hỏi tại sao Baghdad nhắm vào họ mà không có biện pháp tương tự đối với người Kurd. Qua đó, Thủ tướng al-Zaidi muốn chứng tỏ sự cứng rắn với tất cả các bên.

Song, những biện pháp của Baghdad đã vấp phải sự phản đối của chính quyền khu vực Kurdistan, vốn cho rằng đây là những động thái vi hiến. Hai bên dự kiến tiến hành đàm phán vào ngày 1/12 nhằm giải quyết những bất đồng.

Theo ông Salim Zakhour, nhà nghiên cứu chuyên về luật hiến pháp và các hệ thống chính trị, việc Tổng thống Trump lên tiếng ngay trước cuộc đàm phán mang ý nghĩa đặc biệt. Washington muốn gửi thông điệp tới giới lãnh đạo người Kurd rằng những biện pháp của chính quyền liên bang Iraq nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ.

Những tính toán của Washington

Để hiểu rõ hơn sự hậu thuẫn của Washington đối với chiến dịch chống buôn lậu dầu mỏ của Baghdad, cần nhìn vào mối quan hệ kinh tế giữa Iraq và Iran.

Iraq là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Iran. Theo số liệu chính thức của Iraq, kim ngạch thương mại song phương vượt 10 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu nhờ Iran xuất khẩu thực phẩm và hàng tiêu dùng. Năng lượng cũng là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khí đốt Iran cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy sản xuất từ 30-40% tổng sản lượng điện của Iraq.

Hồi tháng 5, Mỹ cáo buộc các quan chức ngành dầu mỏ Iraq đã giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt. Ảnh: Reuters

Bên cạnh các hoạt động thương mại chính thức, vấn đề kiểm soát nguồn gốc dầu mỏ và các giao dịch xuyên biên giới từ lâu đã thu hút sự quan tâm của Washington. Cuối năm 2024, Reuters công bố kết quả điều tra về một mạng lưới buôn lậu dầu nhiên liệu hoạt động tại Iraq, được cho là mang lại nguồn thu ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm cho Iran.

Trong bối cảnh Washington duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, việc Baghdad tăng cường quản lý các cửa khẩu biên giới và hoạt động kinh doanh dầu mỏ có ý nghĩa nhất định đối với chiến lược gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm vào Tehran.

Theo ông Muhanad Seloom, nghiên cứu viên cấp cao không thường trú tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, Iraq chính là “khoảng trống trên bộ” trong chiến lược phong tỏa Iran của Tổng thống Trump.

“Bịt kín khoảng trống này không đòi hỏi ông Trump phải triển khai binh sĩ. Chiến dịch chống buôn lậu phù hợp với chiến lược phong tỏa kinh tế của Washington, đồng thời làm suy giảm nguồn tài chính của các nhóm vũ trang và củng cố vị thế của Thủ tướng al-Zaidi”, ông nhận định.

Ngoài yếu tố Iran, sự hậu thuẫn của Washington còn gắn với những lợi ích kinh tế của Mỹ tại Iraq. Washington đang chuyển sang cách tiếp cận đề cao vai trò của chính quyền liên bang trong việc ra quyết định, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và dầu mỏ.

Cách tiếp cận này xuất phát từ mong muốn bảo đảm sự thống nhất về đầu mối ký kết hợp đồng cho các doanh nghiệp Mỹ, qua đó hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa chính quyền liên bang và chính quyền khu vực Kurdistan.

Tuy nhiên, ông Ghalib al-Daami, học giả và nhà nghiên cứu chính trị tại Baghdad, cho rằng không nên vì sự tương đồng về lợi ích giữa Baghdad và Washington mà đánh giá thấp tính độc lập trong các quyết sách của Chính phủ Iraq. “Chống tham nhũng, ngăn chặn buôn lậu và kiểm soát tài sản quốc gia rõ ràng là chương trình nghị sự đối nội. Và đúng là chương trình nghị sự đó trùng hợp với các mục tiêu của Mỹ”, ông al-Daami nhận định.

Bài toán cân bằng của Iraq

Sự hậu thuẫn của Washington đối với chiến dịch chống buôn lậu của Iraq đã vấp phải phản ứng từ Iran. Hôm 28/11, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, cảnh báo Iraq không nên bị chi phối bởi bất cứ bên nào.

Trong khi đó, Baghdad đang tìm cách tránh bị cuốn vào một đợt giao tranh mới giữa Mỹ và Iran. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 5/11, Thủ tướng al-Zaidi khẳng định Iraq sẽ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công các quốc gia láng giềng.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cũng cảnh báo các nhóm vũ trang trong nước không tham gia bất kỳ hoạt động trả đũa nào của Iran. “Đẩy xã hội Iraq vào cuộc chiến sẽ dẫn đến thảm họa”, ông nói.

Ở trong nước, việc tập trung quyền kiểm soát dầu mỏ cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong quan hệ giữa Baghdad và Erbil - thủ phủ khu vực tự trị Kurdistan. Chuyên gia Zakhour cảnh báo rằng nếu Baghdad tập trung quyền kiểm soát dầu mỏ, ngân sách của khu vực người Kurd sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản phân bổ từ chính quyền liên bang.

Cuộc đàm phán ngày 1/12 tới sẽ cho thấy Baghdad và Erbil có thể thu hẹp những bất đồng đến đâu, trong khi Iraq vẫn phải duy trì sự cân bằng trong quan hệ với cả Washington và Tehran.