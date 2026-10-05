Mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân, thúc đẩy sự phát triển

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và địa phương dành nhiều nguồn lực để đầu tư nhiều dự án trọng điểm mang tầm chiến lược ở thành phố Đồng Nai nên địa phương được ví như là “đại công trường”. Từ điểm sáng là hoàn thành công tác GPMB đại Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành với khoảng 5 ngàn hécta, ảnh hưởng đến khoảng 5,5 ngàn hộ dân, Đồng Nai đã có nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác GPMB. Hiện nay, Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như: Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà, Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú…, những bài học kinh nghiệm đó luôn được phát huy, thể hiện cụ thể trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.

Trước hết, đó là sự đoàn kết, đồng thuận, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, giải quyết khó khăn, vướng mắc kịp thời trong công tác GPMB các dự án; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương, các cán bộ, công chức trong việc đi thực tế, thăm, nắm bắt tình hình thực địa ngay cả ngày cuối tuần, ngày lễ…

Đồng thời một trong những giải pháp quan trọng đó là tăng cường công tác dân vận, gần dân, sát với dân, đối thoại với dân, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Bởi lẽ, mỗi trường hợp thu hồi đất đều có những đặc điểm, tính chất, hoàn cảnh… khác nhau. Do đó, muốn triển khai công tác thu hồi đất, GPMB thành công, về đích đúng tiến độ, ngoài áp dụng các chính sách đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, còn cần địa phương kiên trì đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để từ đó giải quyết thấu đáo các vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực tế, ở nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, qua đó đã đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Một quan điểm rất ý nghĩa và nhân văn trong công tác tái định cư phục vụ GPMB đó là để người dân “có nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Và thực tế, những khu tái định cư mới ở Đồng Nai, tiêu biểu như khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã chứng minh rõ điều đó. Cùng với công trình, dự án đang từng ngày, từng giờ được gấp rút hoàn thành, nên hình nên dáng đã góp phần khẳng định chân lý: Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương chỉ có mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.