Mục tiêu doanh số 700.000 xe tại Việt Nam năm nay liệu có khả thi?

Kết thúc 10 tháng đầu năm, thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận lượng tiêu thụ hơn 550.000 xe. Số liệu này tổng hợp từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), báo cáo của TC Motor cho doanh số xe Hyundai cùng với báo cáo riêng mà VinFast chia sẻ.

Khi thị trường Việt chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, mục tiêu doanh số 700.000 xe khi kết năm liệu có khả thi?

Có thể đạt 700.000 xe?

Báo cáo của VAMA cho thấy giai đoạn 10 tháng đầu năm từ 2024 đến nay, doanh số các thương hiệu thành viên đã có sự tăng trưởng liên tục.

Từ mốc 264.344 xe trong 10 tháng đầu năm 2024, doanh số chung các thành viên VAMA tăng lên 310.986 xe ở 10 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó với Hyundai, doanh số tại thị trường Việt Nam lại cho thấy dấu hiệu sa sút liên tục. Ở giai đoạn 10 tháng đầu năm 2024, thương hiệu ôtô Hàn Quốc từng bán tổng cộng 48.546 xe các loại cho khách Việt, bao gồm ôtô du lịch và xe thương mại, nhưng doanh số cùng kỳ năm nay đã giảm về 38.834 xe.

Tuy nhiên, toàn thị trường ôtô Việt Nam vẫn chứng kiến sự mở rộng đáng kể về lượng tiêu thụ khi VinFast có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, đóng góp phần không nhỏ vào tổng doanh số.

Quay trở lại thời điểm năm 2024, VinFast cho biết tổng lượng xe bàn giao cho khách Việt 10 tháng đầu năm đó chỉ đạt hơn 51.000 xe. Đến 10 tháng đầu năm nay, doanh số thương hiệu ôtô điện của Việt Nam đã vượt 200.000 xe.

Nhờ đó, doanh số toàn thị trường xe Việt cán mốc 550.413 xe. Lưu ý con số này chưa bao gồm các hãng xe sang, các thương hiệu ôtô Trung Quốc và một vài hãng châu Âu, Nhật Bản không chia sẻ số liệu bán hàng.

Giả định xu hướng thị trường xe Việt sẽ tương tự diễn biến năm trước, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam - hiện chỉ bao gồm các thành viên VAMA, Hyundai và VinFast - có thể đạt trên 735.000 xe. Đây là kết quả ước tính của Tri Thức - Znews, thực hiện dựa trên tham khảo đà tăng trưởng giữa số liệu kết năm với số liệu bán hàng trong 10 tháng đầu năm 2025.

VinFast tăng trưởng mạnh cùng đà tăng trưởng toàn thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Như vậy, dù con số trên chỉ là ước tính, có thể thấy thị trường ôtô Việt Nam đang đứng trước cơ hội vượt ngưỡng doanh số 700.000 xe khi năm 2026 khép lại.

Dựa trên dữ liệu hiện tại, VinFast nhiều khả năng tiếp tục là hãng xe bán tốt nhất toàn thị trường, đồng thời đóng vai trò "máy kéo" chính để đưa thị trường xe Việt "về đích" với doanh số dự kiến vượt ngưỡng 700.000 xe.

Việt Nam ở đâu trên bản đồ Đông Nam Á?

Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, thị trường Việt Nam dù tăng trưởng mạnh vẫn còn khá nhỏ bé nếu so với Indonesia, Malaysia hay Thái Lan.

Do phần lớn quốc gia này chưa công khai số liệu bán hàng tháng 10, Tri Thức - Znews sẽ sử dụng số liệu 3 quý đầu năm để làm cơ sở so sánh.

Báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp ôtô Indonesia (Gaikindo) cho thấy trong 9 tháng đầu năm, khách hàng quốc gia vạn đảo đã mua tổng cộng 676.223 ôtô các loại, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia do vậy tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về doanh số ôtô, còn Malaysia đứng thứ nhì với tổng cộng 602.633 xe sau 9 tháng đầu năm. Báo cáo từ Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA) cho thấy mức tăng trung bình 4% toàn thị trường ôtô Malaysia ảnh hưởng khá nhiều từ đà giảm 13% của nhóm xe thương mại.

Ở Thái Lan, báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết doanh số ôtô trong nước sau 9 tháng đạt 521.226 xe, tăng trưởng hơn 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, ôtô thuần điện đóng góp 161.532 xe vào doanh số chung toàn thị trường Thái Lan, tương đương thị phần gần 31%.

Để thuận tiện cho việc so sánh, dữ liệu bán hàng 9 tháng đầu năm của VAMA, TC Motor và VinFast sẽ được sử dụng. Khi này, doanh số toàn thị trường Việt giai đoạn 9 tháng đầu năm đạt 495.138 xe, tạm thời đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á.

Cần lưu ý rằng cách công bố số liệu của từng quốc gia không có sự giống nhau. Do vậy, doanh số ôtô ở từng quốc gia cũng như thứ bậc nói trên là khá tương đối, chỉ mang tính tham khảo phục vụ phạm vi bài viết.

VinFast cùng với các hãng xe thành viên VAMA đóng góp lớn giúp thị trường ôtô Việt Nam đứng thứ tư khu vực, xét theo số liệu bán hàng 9 tháng đầu năm. Ảnh: VinFast, TMV, Thaco, Ford Việt Nam.

Khi năm 2025 khép lại, các quốc gia Indonesia, Malaysia từng báo cáo doanh số đạt trên 800.000 xe. Trong khi đó, FTI cho biết lượng tiêu thụ ôtô tại thị trường nội địa Thái Lan đạt hơn 620.000 xe.

Giả định thị trường xe Việt có thể kết năm 2026 với doanh số hơn 730.000 xe như ước tính phía trên, nhiều khả năng thứ hạng của Việt Nam trên bản đồ thị trường ôtô khu vực Đông Nam Á sẽ có sự thay đổi.

Tuy nhiên điều này để diễn ra còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, do đó tất cả lập luận ở thời điểm này đều là giả định, chỉ mang tính chất tham khảo và không phải kết luận chính xác.

Nhìn chung, sự có mặt của ôtô điện nói chung và thương hiệu VinFast nói riêng đang giúp toàn thị trường xe Việt tăng trưởng mạnh mẽ về mặt doanh số. Từ góc độ khách hàng, nhiều mẫu ôtô điện ra mắt gần đây đang giúp mặt bằng giá thị trường giảm đi, tăng cơ hội sở hữu ôtô cho người Việt, do đó tạo ra chuyển biến tích cực về mặt doanh số.

Nhiều ôtô điện giá rẻ tăng cơ hội sở hữu xe cho người Việt. Ảnh: Phong Vân, Đan Thanh.

Khi thị trường Việt "tăng hạng" trên bản đồ khu vực Đông Nam Á, nước ta cũng dần trở thành điểm đến hấp dẫn của thêm nhiều hãng xe mới.

Li Auto là cái tên mới nhất của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc xác nhận sẽ sớm ra mắt khách Việt, tương tự iCaur của Chery. Thậm chí, khả năng Tesla đặt chân vào Việt Nam cũng đang được nhắc tới, dù hãng xe điện Mỹ chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào..