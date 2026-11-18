Lewis Hall (phải) được đánh giá là tài năng giàu triển vọng của nước Anh. Ảnh: Reuters.

Manchester United có thể phải từ bỏ mục tiêu Lewis Hall sau khi Newcastle thể hiện lập trường cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng. Theo The Telegraph, đội chủ sân St James’ Park không muốn để bất kỳ cầu thủ nào ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

Hall, 22 tuổi, được ban lãnh đạo MU theo dõi sát sao trong nhiều tháng qua. Hậu vệ người Anh được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất ở vị trí hậu vệ trái tại Premier League. Quỷ đỏ từng liên hệ Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để thăm dò khả năng chiêu mộ cầu thủ này, nhưng không đạt được thỏa thuận.

Tình thế càng trở nên khó khăn sau khi Hall gia hạn hợp đồng với Newcastle đến tháng 6/2031. Thỏa thuận mới được ký chỉ vài tuần sau khi MU tiếp cận hậu vệ người Anh. Với hợp đồng dài hạn trong tay, Newcastle không chịu sức ép phải bán người.

Ngay cả khi chờ đến mùa hè năm sau, MU cũng khó có thể hoàn tất thương vụ với mức phí hợp lý. The Telegraph tiết lộ Newcastle có thể yêu cầu hơn 80 triệu bảng, tương đương khoảng 90 triệu euro, mới cân nhắc để Hall ra đi.

Đây là con số rất lớn đối với một hậu vệ trái, MU sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi khoản tiền khổng lồ cho vị trí này. Trong bối cảnh đội bóng cần nâng cấp đội hình, việc dồn ngân sách vào một thương vụ đắt đỏ có thể ảnh hưởng đến những kế hoạch chuyển nhượng khác.

Ban lãnh đạo Quỷ đỏ vì thế đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục chờ đợi cơ hội chiêu mộ Hall vào mùa hè 2027 hoặc chuyển hướng sang những mục tiêu có chi phí dễ chịu hơn. Newcastle hiện không có lý do để nhượng bộ. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2031, đội bóng này nắm quyền chủ động trong mọi cuộc đàm phán.

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