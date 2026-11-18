Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai nhấn mạnh: Xây dựng mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” có ý nghĩa chính trị và thực tiễn rất sâu sắc. Đây là mô hình phát triển và quản trị ở cấp cơ sở nhằm cụ thể hóa các giá trị của chủ nghĩa xã hội Việt Nam thành kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được qua đời sống của người dân.

Đối với phường Lào Cai, việc được tỉnh chọn làm địa bàn thí điểm đại diện cho khu vực đô thị cửa khẩu quốc tế vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị lớn. Giá trị cốt lõi của mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” không nằm ở những khẩu hiệu hay con số thành tích mà phải hiện hữu sinh động trong thực tiễn đời sống: Một nền kinh tế phát triển bền vững; một chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân; một cộng đồng đoàn kết, kỷ cương, văn minh; và trên hết là cuộc sống ngày càng ấm no, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị.

Bám sát Đề án số 17 và Kế hoạch số 144 của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành Đề án số 06 và Kế hoạch số 256. Hội nghị hôm nay nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của các đề án, kế hoạch, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời chính thức phát động phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cụ thể và khởi động 15 mô hình thí điểm.

Các cơ quan, đơn vị nhận nhiệm vụ, triển khai các mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, lộ trình và trách nhiệm thực thi, bảo đảm Đề án 06 có tính khả thi cao và tạo chuyển biến rõ nét.

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng phường Lào Cai đạt các tiêu chí “Phường xã hội chủ nghĩa”, phát triển toàn diện, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đời sống và hạnh phúc của Nhân dân không ngừng nâng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, hiện đại, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quản trị hiệu lực, hiệu quả, chuyển đổi số toàn diện. Hình thành không gian sống xã hội chủ nghĩa tiêu biểu, lấy Nhân dân làm chủ thể, từng bước hiện thực hóa các giá trị của chủ nghĩa xã hội ở cơ sở bằng những kết quả cụ thể, thiết thực. Gắn với thực hiện mục tiêu “xây dựng phường Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của tỉnh theo hướng hiện đại, hội nhập, xanh, hạnh phúc”.

Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa”, Đề án 06 xác định Bộ tiêu chí gồm 68 tiêu chí, trong đó có 60 tiêu chí chung theo Đề án của tỉnh, được chia thành 5 nhóm: Con người mới xã hội chủ nghĩa; Môi trường sống xã hội chủ nghĩa; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Kinh tế xã hội chủ nghĩa; Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, bổ sung 8 tiêu chí đặc thù phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của phường Lào Cai.

Cùng với bộ tiêu chí, Đề án cũng xác định việc triển khai các mô hình thí điểm là giải pháp quan trọng để chuyển hoá các mục tiêu, tiêu chí thành việc làm cụ thể ở từng tổ dân phố, từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, phường Lào Cai triển khai 15 mô hình, gồm 12 mô hình chung theo Đề án của tỉnh và 3 mô hình riêng gắn với đặc thù đô thị cửa khẩu biên giới.

Các đại biểu tham gia kích hoạt, khởi động 15 mô hình thực hiện Đề án xây dựng thí điểm phường xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, phường Lào Cai phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phường Lào Cai với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, hành động thiết thực vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”; đồng thời kích hoạt, khởi động 15 mô hình thực hiện đề án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thí điểm mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự lực, tự cường, vai trò làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi không chỉ là phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, xây dựng đô thị xanh hiện đại, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội để mỗi người dân thực sự được tham gia đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Để triển khai hiệu quả Đề án, kế hoạch đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân phường Lào Cai tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và vai trò chủ thể của Nhân dân - đây là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công và tính bền vững của mô hình.

Cùng với đó, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kết hợp chặt chẽ giữa sự hỗ trợ của tỉnh với tinh thần chủ động, tự lực, tự cường của địa phương. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.