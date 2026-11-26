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Chỉ cần đi dọc bất kỳ dãy hàng nào trong siêu thị, người mua sẽ thấy cụm từ “cao đạm” xuất hiện trên khoai tây chiên, sữa, bánh ngọt… Không ít người có thói quen nhìn kỹ bảng thành phần để xem hàm lượng đạm trước khi nhìn bất cứ thông tin nào khác, đôi khi còn trước cả lượng calo. Họ có thể không nhớ hôm qua đã ăn bao nhiêu chất xơ, nhưng lượng đạm thì là điều không thể bỏ qua, nhất là với những người đã tham gia nhiều giải chạy và theo giáo trình tập luyện kết hợp.

Theo Khảo sát Thực phẩm và Sức khỏe năm 2025 của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC), 70% người Mỹ cho biết họ đang cố gắng nạp đạm, tăng so với mức 59% năm 2022, và chế độ ăn nhiều đạm là kiểu ăn uống được báo cáo là phổ biến nhất. Lần đầu tiên, cụm “nguồn đạm tốt” trở thành tiêu chí hàng đầu người tiêu dùng tìm kiếm khi quyết định một loại thực phẩm có tốt cho sức khỏe hay không.

Ảnh: The Washington Post

Điều đáng nói là phần lớn người tiêu dùng vẫn chỉ đang đoán mò về lượng đạm cần tiêu thụ hàng ngày. Trong một khảo sát tiếp theo của IFIC vào mùa hè năm đó, khoảng 8 trong 10 người Mỹ cho biết họ không biết hoặc không chắc mình cần bao nhiêu đạm mỗi ngày, và nguồn thông tin về đạm phổ biến nhất là bạn bè hoặc người thân.

Nhiều người tập luyện thường xuyên cũng nằm trong nhóm này, khi mục tiêu tiêu thụ đạm của họ đến từ một cuộc trò chuyện với bạn trong bữa ăn chứ không phải từ chuyên gia dinh dưỡng.

Bà Erika Peterson đã bán sản phẩm cao đạm cho phụ nữ từ rất lâu trước khi thành phần dinh dưỡng này trở nên nổi tiếng. Bà cùng chồng, ông JJ, đồng sáng lập thương hiệu sản phẩm cao đạm Clean Simple Eats và hiện điều hành thương hiệu này với cương vị giám đốc điều hành, với sản phẩm bán tại Target, Walmart, Costco và Sam’s Club.

“Khi tôi thành lập Clean Simple Eats hơn một thập kỷ trước, các cuộc thảo luận về lượng đạm nạp vào chủ yếu hướng đến nam giới hoặc người tập thể hình”, bà Peterson chia sẻ với Forbes qua email. “Chúng tôi muốn đưa đạm vào các gian hàng tạp hóa như một thực phẩm thiết yếu hàng ngày trong căn bếp, mang đến cách thú vị và ngon miệng để tăng lượng đạm, đồng thời mở rộng sức hấp dẫn tới nhóm người tiêu dùng rộng hơn, đặc biệt là phụ nữ và các bà mẹ đi mua sắm cho gia đình”.

Ảnh: Clean Simple Eats

Tuy nhiên, bà cũng lo ngại về những gì người ta bỏ lỡ khi chỉ chăm chăm vào một con số trong thành phần dinh dưỡng. “Các chất dinh dưỡng đa lượng rất quan trọng, nhưng vi chất đôi khi bị lãng quên khi trọng tâm dồn quá nhiều vào đạm”, bà nói. “Chúng ta không thể quên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau, trái cây và chất béo lành mạnh, vốn cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu”.

Chuyên trang Nutrition Source của Trường Y tế Công cộng Harvard cũng đưa ra nhận định tương tự về hướng dẫn mới của liên bang. Bản đánh giá của trang này lưu ý rằng nhiều người Mỹ vốn đã ăn nhiều đạm hơn mức cần thiết, và cho rằng hướng dẫn không giúp ích nhiều trong việc phân biệt nguồn đạm tốt hơn với nguồn kém hơn.

Mức 15 gram chất xơ gần bằng lượng nhiều người nạp được vào một ngày ăn uống tốt, và số liệu toàn quốc cũng không khá hơn là bao. Theo IFIC, chỉ khoảng 3% nam giới và dưới 10% nữ giới ăn đủ lượng chất xơ khuyến nghị, dù “fibermaxxing” (xu hướng tối đa hóa lượng chất xơ nạp vào) đang tràn ngập TikTok và Instagram. Giám đốc điều hành PepsiCo Ramon Laguarta thậm chí còn nói với các nhà đầu tư rằng ông cho rằng “chất xơ sẽ là thành phần quan trọng như đạm tiếp theo”.

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Dù vậy, bà Peterson vẫn cho rằng đạm nên là thành phần trụ cột của mọi bữa ăn, và theo bà, nhiều người đang khiến việc đạt mục tiêu dinh dưỡng của mình trở nên khó hơn mức cần thiết. “Tôi nghĩ nhiều người đã làm mọi thứ phức tạp quá mức”, bà nói.

Cách tiếp cận của bà là đặt mục tiêu 25 đến 30 gram mỗi bữa và nạp nhiều đạm từ đầu ngày. “Thật sự rất khó để ‘bù’ lại đạm vào cuối ngày, nên tôi muốn lấy đạm làm trọng tâm cho mỗi bữa ăn và bổ sung thêm thực phẩm nguyên bản để cung cấp carbohydrate và chất béo thiết yếu”.

“Suy cho cùng, điều quan trọng là xây dựng những bữa ăn cân bằng, ưu tiên đạm nhưng vẫn kết hợp đa dạng thực phẩm nguyên bản để hỗ trợ sức khỏe tổng thể”, bà Peterson nói.