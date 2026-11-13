Mức thu phí và các trường hợp được giảm phí khi khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được quy định như thế nào?
* Bạn đọc Nguyễn Thị Hương ở xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức thu phí và các trường hợp được giảm phí khi khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được quy định như thế nào?
Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 3 và 4 Thông tư số 156/2026/TT-BTC ngày 20-10-2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:
* Điều 3: Mức thu phí
1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2028, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 300 đồng/trường dữ liệu.
2. Kể từ ngày 1-1-2029 trở đi, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 600 đồng/trường dữ liệu.
* Điều 4: Các trường hợp được giảm phí
1. Cá nhân khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được giảm 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư này khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;
b) Cá nhân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo;
c) Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;
d) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
đ) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
e) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân thuộc từ hai trường hợp quy định tại khoản 1 điều này trở lên thì chỉ được giảm 50% mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
* Bạn đọc Phạm Văn Chung ở xã A Lưới 4, TP Huế, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ?
Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 23 Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11-9-2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Cụ thể như sau:
1. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học.
2. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/muc-thu-phi-va-cac-truong-hop-duoc-giam-phi-khi-khai-thac-va-su-dung-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-tong-hop-quoc-gia-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-1064452