Mức thụ hưởng của người dân là thước đo thiết chế văn hóa, thể thao

Phiên họp giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khắc phục tình trạng công trình chưa phát huy công năng, gắn đầu tư với phương án vận hành và trách nhiệm cụ thể, lấy mức độ người dân được tiếp cận, thụ hưởng làm thước đo hiệu quả là những yêu cầu được đặt ra tại phiên họp.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu xã, phường. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị giải trình những vấn đề đại biểu nêu.

Hiện nay, 100% xã, phường của Hà Nội có thiết chế văn hóa, thể thao, với tổng số 4.715 công trình; trong đó, 4.481 thiết chế tại thôn, tổ dân phố. Đây là những không gian trực tiếp phục vụ sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và văn hóa đọc.

Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý, khai thác sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn bất cập. Một số công trình xuống cấp, chưa được sử dụng hết công suất; việc bàn giao hồ sơ, tài sản, bố trí nhân lực và kinh phí vận hành cần tiếp tục được tháo gỡ.

Do đó, các đại biểu tập trung yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động; hiệu quả sử dụng đất, tài sản công; cơ chế tự chủ, đặt hàng, liên doanh, liên kết. Việc chuyển giao những thiết chế quy mô cấp huyện trước đây về xã, phường quản lý cũng đặt ra yêu cầu tổ chức lại phạm vi phục vụ, bảo đảm công trình đáp ứng nhu cầu của người dân trên nhiều địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã phân cấp quản lý để bảo đảm hoạt động của các thiết chế không bị gián đoạn. Các thiết chế thuộc cấp thành phố quản lý được giao đầu mối cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; những thiết chế còn lại trên địa bàn xã, phường do địa phương quản lý. Phòng Văn hóa - Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp được địa phương giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình. Việc phân công phải rõ đầu mối, phù hợp với từng loại hình thiết chế.

Theo bà Vũ Thu Hà, thành phố đã yêu cầu rà soát. Địa phương không đáp ứng được điều kiện quản lý, vận hành có thể đề xuất bàn giao về thành phố. Những địa phương tiếp tục quản lý cần xây dựng phương án khai thác chi tiết, chứng minh khả năng duy trì hoạt động. Cơ quan chuyên môn sẽ thẩm định, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực chất để đề xuất phương án phù hợp.

Thành phố yêu cầu ngành văn hóa hướng dẫn thống nhất cách thống kê, đánh giá hiệu quả hoạt động, gắn với số hóa dữ liệu và theo dõi thường xuyên. Nhiệm vụ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cần được xác định rõ và bảo đảm kinh phí. Các hoạt động dịch vụ khác thực hiện theo cơ chế tự chủ. Ngành văn hóa khẩn trương hoàn thiện định mức, đơn giá để triển khai đặt hàng, giao nhiệm vụ và tổ chức hoạt động phù hợp.

Giải trình về các nhà hát, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, một số cơ sở được đầu tư từ lâu, diện tích biểu diễn, trang thiết bị và hạ tầng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu. Sở đã đề xuất xây dựng, cải tạo một số địa điểm; đồng thời yêu cầu các nhà hát đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh quảng bá và bán vé trực tuyến để thu hút khán giả.

Việc nâng cao hiệu quả khai thác cần gắn với chất lượng chương trình nghệ thuật và sản phẩm phù hợp với nhu cầu công chúng, du khách. Ngành văn hóa sẽ phối hợp rà soát các dự án xã hội hóa, công bố địa điểm kêu gọi đầu tư và đánh giá hiệu quả những dự án đã triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu rà soát mạng lưới thiết chế, thống kê hiện trạng, công năng, phạm vi phục vụ và tần suất sử dụng. Trên cơ sở đó phân loại công trình cần đầu tư mới, cải tạo, bổ sung trang thiết bị, điều chỉnh công năng hoặc tổ chức sử dụng chung, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Các ban HĐND thành phố cần thẩm tra kỹ hiệu quả sau đầu tư, nhất là công trình sử dụng nguồn vốn lớn. Việc ứng dụng công nghệ cần giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, đăng ký và tham gia hoạt động. Những tồn tại kéo dài cần được xử lý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Kết quả cuối cùng phải được đo bằng chuyển biến thực tế tại từng thiết chế và mức độ người dân được tiếp cận, tham gia, hưởng thụ các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tốt hơn. Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện.