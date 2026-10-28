Mức thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập

Một tiết dạy học của thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ. Ảnh: PV

Theo đó, mức thu tối đa đối với các dịch vụ được quy định cụ thể, như sau:

Quản lý, chăm sóc người học ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường: Tối đa 8.000 đồng/người học/ngày tại các xã khu vực 1, 2 và 7.000 đồng/người học/ngày tại xã khu vực 3. Khoản thu này không áp dụng với người học đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ; không thực hiện đối với học sinh THPT và giáo dục thường xuyên.

Tiền ăn bán trú: Tại xã khu vực 1, 2, mức tối đa là 32.000 đồng/người học/ngày đối với mầm non, tiểu học và 35.000 đồng/người học/ngày đối với THCS, THPT và giáo dục thường xuyên. Tại xã khu vực 3, mức tương ứng là 30.000 đồng và 32.000 đồng/người học/ngày.

Thuê người nấu ăn bán trú: Tối đa 80.000 đồng/người học/tháng tại xã khu vực 1, 2 và 70.000 đồng/người học/tháng tại xã khu vực 3; không áp dụng với người học đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học sinh bán trú: Tối đa 120.000 đồng/người học/lần khi trang bị năm học đầu cấp hoặc trang bị lần đầu; tối đa 80.000 đồng/người học/năm học đối với thiết bị, đồ dùng bổ sung, thay thế do hư hỏng trong các năm tiếp theo. Khoản bổ sung, thay thế chỉ thu sau khi rà soát, xác định thiết bị, đồ dùng bị hư hỏng cần thay thế.

Ngoài ra còn quy định cụ thể số tiền mua nước uống; thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh; mua dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh; hỗ trợ văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra, khảo sát, thi thử…

Quyết định yêu cầu việc thu, chi phải bảo đảm công khai, minh bạch, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, hợp pháp; không vượt mức thu tối đa và không thu trùng các khoản kinh phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm. Phương thức thu thực hiện linh hoạt, theo chu kỳ sử dụng dịch vụ thực tế, gồm theo ngày, tháng, năm học hoặc từng lần phát sinh, nhằm tạo thuận lợi và giảm áp lực tài chính cho người học.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hạch toán, quản lý thu, chi theo quy định về kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ; công khai tài chính trước khi thu, khi có thay đổi và công khai quyết toán cuối năm học. Cuối năm học, từng khoản thu, chi phải được quyết toán; kinh phí chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho người học hoặc xử lý theo quy định pháp luật về tài chính khi có sự đồng ý của người nộp./.