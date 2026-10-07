Mức thu dịch vụ trường công ở Gia Lai từ 8.000 đồng

Gia Lai quy định danh mục, mức thu tại các trường công lập.

Ngày 7/10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, từ ngày 15/10, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện mức thu các dịch vụ theo quy định.

Cụ thể, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngoài giờ (trừ những ngày nghỉ hằng tuần và thời gian nghỉ hè) có mức thu 8.000 đồng/trẻ/giờ. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em vào ngày nghỉ hằng tuần và trong thời gian nghỉ hè có mức thu 32.000 đồng/trẻ/ngày.

Đối với dịch vụ cung cấp bữa ăn sáng, mức thu là 12.000 đồng/ngày đối với trẻ mầm non. Bữa ăn bán trú (không bao gồm ăn sáng) có mức thu 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với mầm non và tiểu học; đối với THCS, THPT là 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Chi phí bữa ăn đã bao gồm thực phẩm, điện, nước, chất đốt, công nấu ăn và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp bữa ăn.

Đối với dịch vụ bán trú năm đầu tiên, gồm dịch vụ chăm sóc và trang thiết bị phục vụ bán trú lần đầu, mức thu tối đa ở tất cả bậc học là 215.000 đồng/học sinh/tháng. Từ năm thứ hai, mức thu tối đa là 170.000 đồng/học sinh/tháng.

Với các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, mức thu đối với trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh (giáo viên là người Việt Nam, 1 hoạt động tương đương 1 tiết dạy) là 10.000 đồng/trẻ/tiết.

Dịch vụ phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, tham quan, trải nghiệm theo kế hoạch giáo dục có mức thu 500.000 đồng/học sinh/hoạt động.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (1 hoạt động tương đương 1 tiết dạy) có mức thu 10.000 đồng/học sinh/tiết, áp dụng đối với mầm non và tiểu học.

Tất cả mức thu trên đều là mức thu tối đa.

Theo quy định, việc sử dụng dịch vụ phải trên cơ sở nhu cầu, đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ và người học. Đặc biệt, không được gắn việc đăng ký, nộp tiền dịch vụ với điều kiện tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện hoặc quyền tiếp cận các hoạt động giáo dục bắt buộc.

Trước khi tổ chức thu, cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án cung cấp dịch vụ và dự toán thu, chi đối với từng dịch vụ. Đồng thời, công khai nội dung dịch vụ, đối tượng, thời gian thực hiện, mức thu, nội dung chi, phương thức thu và chính sách miễn, giảm (nếu có).

Các khoản thu theo tháng được tính theo thời gian thực tế cung cấp dịch vụ. Đối với tiền ăn, thu theo số bữa ăn thực tế. Trường hợp học sinh nghỉ học hoặc dịch vụ không được cung cấp thì thực hiện hoàn trả, khấu trừ vào kỳ thu tiếp theo hoặc quyết toán theo thỏa thuận công khai với cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ xác định mức thu, nội dung chi và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các cơ sở giáo dục chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và của người học, cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.