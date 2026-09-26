Mục sở thị mái vòm 8.600 tấn tự đóng mở của sân vận động PVF ở Hưng Yên

Mái vòm 8.600 tấn của sân PVF sau gần một năm thi công. (Video: VTC News)

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, thuộc tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92ha tại tỉnh Hưng Yên. Công trình được quy hoạch với sức chứa 60.000 chỗ, diện tích khoảng 55.000m² và thiết kế theo các tiêu chuẩn của FIFA, hướng tới khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế.

Điểm đáng chú ý của sân vận động là hệ mái vòm có khả năng đóng, mở tự động. Theo thiết kế, hai tấm màng xuyên sáng có thể đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút, giúp công trình chủ động trước điều kiện thời tiết và có thể phục vụ nhiều loại hình sự kiện.

Trước đó, ngày 22/9, hệ kết cấu mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng lên 4 trụ chính. Nhà thầu sử dụng hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ để thực hiện công đoạn này. Sau khi nâng, kết cấu mái đạt cao độ và vị trí theo thiết kế, đồng thời được duy trì ổn định để tiếp tục các công việc thi công.

Theo thiết kế, phần mái chính gồm 2 dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m. Tổng khối lượng kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.

Cùng với hệ mái, sân vận động được thiết kế hệ cửa kính end-zone cao khoảng 36m, rộng 55m. Kết cấu này giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, đồng thời tạo khả năng thay đổi không gian sử dụng sân. Hai tấm màng xuyên sáng có kích thước 78 x 125m được thiết kế đóng, mở tự động trong khoảng 12-20 phút.

Sau khi hoàn thành những hạng mục kết cấu chính, nhiều cấu kiện và hệ thống giàn giáo phía ngoài công trình đang được tháo dỡ để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Tại công trường, các hạng mục chính của sân vận động đã dần hiện rõ sau gần 1 năm thi công. Hệ thống khán đài tiếp tục được hoàn thiện, trong khi kết cấu mái vòm tạo nên phần khung lớn phía trên sân.

Ngay cạnh sân vận động, một nhà thi đấu với sức chứa khoảng 4.500 chỗ cũng đang được xây dựng, tạo thành một phần trong quần thể thể thao của dự án.

Sân vận động PVF có diện tích khoảng 55.000m², được quy hoạch với 60.000 chỗ ngồi, gồm 4 khán đài chính A, B, C, D. Công trình còn có các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành và phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ và ẩm thực. Toàn bộ dự án nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ khoảng 92ha. Trong đó, quảng trường và khu vực bãi đỗ xe ngoài trời được quy hoạch với diện tích khoảng 18ha.

Với 60.000 chỗ, sân vận động PVF có sức chứa lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hiện khoảng 40.000 chỗ. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới phục vụ các trận đấu và giải thể thao quốc tế trong tương lai.

Sân vận động PVF nằm trên trục đường tỉnh 379, kết nối khu vực cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ trung tâm Hà Nội, thời gian di chuyển tới công trình khoảng 30 phút. Vị trí dự án cũng kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Bắc Giang, tạo điều kiện tiếp cận cho lượng lớn khán giả khi tổ chức các sự kiện.