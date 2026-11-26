Với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Tại đây, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật – hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau. Ảnh: DMS

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm và trao đổi với đại diện các nhãn hiệu. Qua đó, kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng được truyền tải một cách trực quan, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật – hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường tiêu thụ minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng được bảo đảm.

Theo ông, phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng”, Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tại sự kiện. Ảnh: DMS

Cùng với hoạt động nhận diện hàng thật – hàng giả, “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu các sản phẩm Việt Nam, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu trực tiếp và kết nối tiêu thụ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu những giá trị và đặc trưng của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp lắng nghe phản hồi từ thị trường, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và từng bước hoàn thiện sản phẩm, phương thức tiếp cận khách hàng.

Việc kết hợp không gian giới thiệu hàng Việt với hoạt động nhận diện hàng thật – hàng giả góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm, đề cao chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và uy tín của sản phẩm. Đây cũng là tinh thần của chương trình “Hàng Việt vì người Việt”: thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh, để hàng Việt đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, từng bước khẳng định vị thế ngay trên thị trường nội địa.