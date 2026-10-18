Mức phạt cao nhất với hành vi làm giả vé xổ số lên đến 100.000.000 đồng

Theo Điều 8 Nghị định 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Từ 30/11/2026, hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng sẽ bị phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng sẽ bị phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (ảnh: Thanh Hải).

Hành vi vi phạm quy định về in vé xổ số, phát hành vé xổ số

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau:

a) In vé xổ số không có đủ nội dung theo quy định của pháp luật;

b) Ký hợp đồng in vé xổ số với cơ sở in không đủ điều kiện in vé xổ số.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau:

a) Phát hành mệnh giá vé xổ số không đúng theo quy định của pháp luật;

b) Phát hành số lượng vé xổ số vượt quá hạn mức theo quy định của pháp luật;

c) Phát hành vé xổ số không đúng lịch mở thưởng theo quy định của pháp luật;

d) Phát hành vé xổ số điện toán không đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi in số lượng vé xổ số không đủ theo từng loại ký hiệu vé xổ số và cơ cấu giải thưởng đã thông báo phát hành.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy vé xổ số bị cạo sửa, tẩy xóa dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

Hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá quy định ghi trên tờ vé xổ số.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.

Hành vi vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kinh doanh xổ số không đúng địa bàn.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số kinh doanh không đúng địa bàn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện kinh doanh xổ số theo đúng địa bàn quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.

Hành vi vi phạm quy định về tham gia dự thưởng xổ số

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé xổ số để dự thưởng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng vốn và tài sản của nhà nước để tham gia mua vé xổ số.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại Điều này.

Hành vi vi phạm quy định về thu hồi, lưu trữ, tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không ban hành quy chế quy định chi tiết quy trình tổ chức thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết;

b) Ủy quyền cho doanh nghiệp kinh doanh xổ số khác thực hiện thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết mà không có văn bản ủy quyền.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tổ chức tiêu hủy đối với các loại vé xổ số không tiêu thụ hết, cuống vé xổ số hoặc phần lưu vé xổ số lô tô đã thu hồi nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định;

b) Không thành lập Hội đồng tiêu hủy vé xổ số hoặc có thành lập Hội đồng nhưng không có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật;

c) Không lập biên bản sau khi tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết.

Nghị định 389/2026/NĐ-CP

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