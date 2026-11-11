Mực nước sông Vàm Cỏ Tây vượt báo động 3, cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở

Dự báo những ngày tới, mực nước khu vực phía Nam tỉnh có xu hướng giảm theo triều, song nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông, kênh, rạch vẫn cần được theo dõi, đề phòng.

Khu vực Đồng Tháp Mười, tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mực nước dâng cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây lên theo triều. Tại trạm Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây, mực nước cao nhất ghi nhận đạt 1,64m, vượt báo động 3; trạm Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông đạt 1,50m, ở mức báo động 3. Trong khi đó, trạm Gò Dầu Hạ trên sông Vàm Cỏ Đông ghi nhận mực nước 0,98m, dưới báo động I.

Tại khu vực Đồng Tháp Mười, mực nước tiếp tục chịu tác động của mưa tại chỗ và lượng nước đổ về. Trạm Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây ghi nhận mực nước 1,20m, ở mức báo động 1. Mực nước chân triều thấp nhất trên các sông, kênh, rạch trong tỉnh có xu hướng tăng theo triều; riêng lưu vực sông Bến Đá, mực nước tiếp tục lên trong 24 giờ qua.

Dự báo từ ngày 11 đến 15/11, mực nước cao nhất tại một số trạm trên hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây có xu hướng giảm dần. Theo cơ quan chức năng, trong thời gian tới, mực nước khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh có xu hướng xuống theo triều; khu vực Đồng Tháp Mười tiếp tục giảm. Mực nước chân triều thấp nhất trên các sông, kênh, rạch trong tỉnh cũng có xu hướng giảm. Riêng lưu vực sông Bến Đá, mực nước được dự báo tiếp tục lên trong 24 giờ tới.

Khu vực sản xuất nông nghiệp tại Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh nằm xen giữa các tuyến sông, kênh, rạch, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mực nước lên cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, biên độ dao động mực nước trên các sông, kênh, rạch còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, khi xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp vẫn có thể xảy ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ngày 11/11, mực nước tại nhiều trạm vùng hạ lưu sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ tăng nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Mười âm lịch. Đến 7 giờ cùng ngày, mực nước đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận đạt 1,90m, cao hơn báo động 3 là 0,10m; trạm Cần Thơ đạt 1,89m, xấp xỉ báo động 2.

Dự báo những ngày tới, mực nước có xu hướng giảm theo triều, song nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông, kênh, rạch vẫn cần được theo dõi, đề phòng.

Dự báo, đỉnh triều cao nhất ngày tại khu vực hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ sẽ xuống chậm trong hai ngày đầu, sau đó giảm nhanh. Tuy nhiên, mực nước đỉnh triều ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 có khả năng duy trì đến hết ngày 14/11. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu được xác định ở cấp 2.

Trước diễn biến thủy văn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, các địa phương và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo; chủ động theo dõi những khu vực ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở, ngập úng, nhất là khi mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm mực nước triều dâng cao. Việc chủ động các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân.