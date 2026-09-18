Mực nước sông toàn cầu xuống thấp trong hơn 3 thập kỷ

Theo tổ chức trên, năm 2025 là một trong những năm có mực nước sông thấp nhất trên toàn cầu trong hơn 3 thập kỷ, đồng thời thuộc nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận. Các sông băng ở mọi khu vực đều thu hẹp, trong khi mực nước ngầm tại nhiều nơi liên tục sụt giảm.

Một số thành phần của chu trình nước như lượng mưa, lưu lượng dòng chảy và độ ẩm đất đang thay đổi nhanh do phản ứng với điều kiện thời tiết chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần.

WMO đặc biệt lo ngại về sự suy giảm của các “nguồn dự trữ chậm”. Đây là lớp đệm giúp giảm tác động của những năm khắc nghiệt, các đợt hạn hán hoặc mùa khô.

Tổ chức này cũng cảnh báo các thảm họa liên quan đến nước đang gia tăng, gần đây nhất là những thảm kịch tại Trung Quốc và Nepal. WMO nhấn mạnh đây không phải vấn đề riêng của một quốc gia mà ảnh hưởng đến tương lai toàn nhân loại.

R.G