Mực nước sông Cửu Long lên cao, nguy cơ ngập lụt gia tăng

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ dao động ở trên mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2-báo động 3, có nơi ở mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước thượng nguồn sông Mê Công có xu thế biến đổi chậm với xu thế xuống dần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 28/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,45m, ở dưới mức báo động 1; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,21m, trên báo động 1 là 0,21m.