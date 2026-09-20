Mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục xuống

Nước sông Đáy ở Hà Nội đang rút nhưng người dân chưa thể lưu thông qua cầu dân sinh Cù Sơn, nối xã An Khánh và xã Hưng Đạo. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lúc 16 giờ ngày 20-9, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan ở mức 8,9m, trên báo động 3 là 0,5m. Mực nước này đã giảm 0,22m so với đỉnh lũ 9,12m lúc 21 giờ ngày 18-9.

Trên sông Bùi, mực nước tại trạm Yên Duyệt dao động ở mức 7,82m, trên báo động 3 là 0,82m.

Cơ quan thủy văn dự báo trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Bùi và sông Tích tiếp tục xuống chậm, nhưng mực nước vẫn ở trên báo động 3.

Nhiều nơi ven sông Tích tại xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn còn ngập. Ảnh: PHÚC HẬU

Trên sông Đáy ở phía Tây Hà Nội, trong ngày 20-9, nước sông tiếp tục rút, một số cầu dân sinh bị ngập chìm trong nước trước đó đã nhìn thấy lan can, nhưng người dân chưa thể lưu thông.

Tại khu vực xã Hưng Đạo nằm bên sông Đáy, một số tiểu thương cho biết, trước đây từ nhà sang chợ Đông Lao ở xã An Khánh chỉ khoảng 1km nếu đi qua cầu dân sinh. Hiện nay, phải đi vòng qua cầu Mai Lĩnh, theo quốc lộ 6 lên phường Yên Nghĩa hoặc phường Hà Đông rồi quay về xã An Khánh, với quãng đường hơn 10km.

Sông Đáy nhìn từ xã An Khánh sang xã Hưng Đạo (cùng thuộc TP Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU