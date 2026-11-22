* Bạn đọc HOÀNG THỊ THỦY (phường Bình Tiên, TPHCM): Tôi muốn hỏi từ ngày 1-1-2027, công ty có nhiều chi nhánh hoạt động tại các vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn đặt trụ sở chính hay theo từng địa bàn nơi chi nhánh hoạt động?

- Luật sư TRẦN ANH TUẤN (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-1-2027, nếu công ty có nhiều đơn vị, chi nhánh hoạt động tại các địa bàn khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi từng đơn vị, chi nhánh hoạt động. Mức lương cụ thể được quy định tại Phụ lục danh mục địa bàn ban hành kèm theo nghị định này.

Trường hợp đơn vị, chi nhánh hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất. Đối với địa bàn thay đổi tên gọi hoặc chia tách, tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Nếu địa bàn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức cao nhất.

Do đó, từ ngày 1-1-2027, nếu mức lương công ty đang trả cho bạn tại chi nhánh thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng tại địa bàn đó theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP thì công ty phải điều chỉnh để bảo đảm không thấp hơn mức sàn mới. Trường hợp vi phạm, công ty có thể bị xử phạt hành chính về lao động theo khoản 3 Điều 23, Nghị định 283/2026/NĐ-CP.