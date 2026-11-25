THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

3. LÊ HẢI BÌNH: Phát huy mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

15. NGUYỄN DUY BẮC: Từ truyền thống quốc học, trọng dụng hiền tài đến hoàn thiện chính sách quốc gia về nhân tài trong kỷ nguyên phát triển mới

24. ĐẬU HƯƠNG NAM: Những vấn đề đặt ra và định hướng chiến lược hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới

32. NGUYỄN THỊ HOÀI - ĐỖ DUY TÚ: Đổi mới quản trị quốc gia - Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

40. NGUYỄN VĂN THẠO - BÙI THỊ LÝ: Một số vấn đề phát triển kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

48. ĐỖ NGỌC NINH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và giải pháp phát huy dân chủ trong kỷ nguyên phát triển mới

58. NGUYỄN THÚY DUY: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của nhân dân và sự vận dụng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

67. ĐINH VĂN THỤY - NGUYỄN PHƯỚC TÀI - TRẦN THỊ KIM HOÀNG: Đồng giảng dạy - Từ lý thuyết và kinh nghiệm thế giới đến giảng dạy lý luận chính trị tại Việt Nam

74. TRẦN THỊ THÁI: Nội dung kinh tế tập thể gắn với nông thôn mới trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

84. BẾ TRUNG ANH: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ góc nhìn xã hội học

92. PHAN MẠNH TOÀN: Chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, chủ nghĩa xã hội công nghệ và sức sống của học thuyết Mác

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

100. BÙI HOÀI SƠN: Thúc đẩy du lịch và văn hóa bạc, góp phần phát triển kinh tế bạc trong bối cảnh mới

107. NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN: Đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, sản phẩm và kết quả - Yêu cầu đột phá trong công tác cán bộ hiện nay

115. LÊ THỊ HÀ: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp - Thực tiễn thành phố Hà Nội

123. ĐẶNG VŨ CẢNH LINH: Năng lực cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Từ yêu cầu mới về lý luận, thực tiễn đến khung năng lực động

DIỄN ĐÀN

131. NGUYỄN THỊ MIỀN: Điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực cho phát triển của kinh tế tư nhân và hàm ý chính sách

139. HOÀNG THỊ PHƯƠNG: “Dân túy số” - Sự biến đổi của một hiện tượng chính trị trong kỷ nguyên số

QUỐC TẾ

145. LÊ TÂM ĐẮC: Cách thức giải quyết xung đột dân tộc và tôn giáo của một số quốc gia châu Á

151. VI THỊ HƯƠNG LAN: Quản trị xã hội hiện đại ở Singapore và một số gợi mở đối với Việt Nam

160. TABLE OF CONTENTS - ISSUE NO. 585 (11/2026)