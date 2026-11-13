Mực kính Cockatoo - Sinh vật trong suốt lơ lửng giữa đại dương

Ẩn mình trong vùng nước tối và rộng lớn của đại dương, mực kính Cockatoo gây chú ý bởi ngoại hình khác thường.

Cơ thể của chúng gần như trong suốt, để lộ một số cơ quan bên trong, trong khi những chấm sắc tố đỏ hoặc nâu nhỏ trên da tạo nên vẻ ngoài giống một sinh vật bằng thủy tinh có điểm xuyết hoa văn.

Ảnh: Interactiveoceans

Tên gọi Cockatoo bắt nguồn từ tư thế đặc biệt của chúng. Khi di chuyển, mực thường hướng các cánh tay và xúc tu lên phía trên đầu, tạo hình dáng gợi nhớ chiếc mào dựng của loài vẹt mào cockatoo.

Đặc điểm này giúp chúng trở nên nổi bật trong những hình ảnh được ghi lại dưới lòng biển.

Ảnh: Interactiveoceans

Mực kính thuộc họ Cranchiidae, một nhóm động vật chân đầu có nhiều loài sinh sống ở vùng nước giữa đại dương.

Một số đại diện thuộc chi Leachia cũng được ghi nhận với cơ thể bán trong suốt và những tế bào sắc tố phân bố rải rác trên da. Tuy nhiên, tên gọi mực kính Cockatoo còn được dùng cho những loài khác trong cùng nhóm, chẳng hạn Taonius borealis.

Ảnh: Interactiveoceans

Khả năng ngụy trang là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của chúng.

Trong môi trường gần như không có nơi ẩn nấp, cơ thể trong suốt giúp mực giảm khả năng bị phát hiện bởi những loài săn mồi.

Các tế bào sắc tố, còn gọi là chromatophores, có thể mở rộng hoặc co lại, làm thay đổi màu sắc bên ngoài. Khi cảm thấy bị đe dọa, một số loài mực kính có thể chuyển từ trạng thái gần như trong suốt sang màu sẫm hơn.

Ảnh: Interactiveoceans

Bên trong cơ thể, chúng còn sở hữu một cơ chế giúp tiết kiệm năng lượng. Khoang cơ thể chứa dung dịch giàu amoni, thường được mô tả là amoni clorua, có khối lượng riêng thấp hơn nước biển.

Nhờ đó, cơ thể có thêm lực nổi, giúp mực duy trì vị trí trong cột nước mà không cần liên tục bơi để chống chìm. Chúng có thể di chuyển chậm rãi bằng các vây nhỏ khi cần thay đổi vị trí.

Ảnh: Interactiveoceans

Một chi tiết khác nằm ngay dưới đôi mắt lớn là những cơ quan phát sáng gọi là photophore. Các cơ quan này phát ra ánh sáng, giúp làm mờ bóng của những bộ phận không thể trong suốt hoàn toàn, chẳng hạn đôi mắt.

Cơ chế phát sáng tương ứng với ánh sáng yếu từ phía trên giúp mực hạn chế để lộ bóng cơ thể trước những kẻ săn mồi quan sát từ bên dưới.

Những đặc điểm trên cho thấy mực kính đã phát triển nhiều cách thích nghi với cuộc sống giữa đại dương, nơi ánh sáng yếu và nguy cơ bị săn đuổi luôn hiện hữu.

Dù có ngoại hình mong manh như thủy tinh, chúng lại sở hữu những cơ chế sinh tồn rất tinh vi, góp phần tạo nên sự đa dạng kỳ thú của thế giới sinh vật biển sâu.