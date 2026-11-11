Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I sẽ tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng vào năm 2027

Nghị định 399/2026 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và thay thế Nghị định 293/2025. Theo quy định mới, lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với mức hiện hành.

Theo quy định mới, lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với mức hiện hành.

Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp. Mức hưởng này không được vượt quá 5 lần lương tối thiểu vùng.

Căn cứ mức lương tối thiểu mới, từ đầu năm 2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa được điều chỉnh tại cả 4 vùng. Trong đó, vùng I có mức trần 28,5 triệu đồng/tháng, tăng từ 26,55 triệu đồng hiện nay, tương ứng tăng 1,95 triệu đồng.

Tại vùng II, mức hưởng tối đa đạt 25,4 triệu đồng/tháng; vùng III là 22,25 triệu đồng/tháng và vùng IV là 20,2 triệu đồng/tháng.

Cần lưu ý, đây là mức trần hưởng cao nhất theo quy định, không phải mức trợ cấp áp dụng chung cho tất cả người lao động mất việc làm. Khoản tiền thực tế mỗi người nhận được vẫn được xác định trên cơ sở tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian trước khi nghỉ việc, đồng thời phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Một chỉ tiêu khác cũng thay đổi theo lương tối thiểu vùng là mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định, mức này bằng 20 lần lương tối thiểu vùng.

Với mức lương mới, giới hạn tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp lần lượt là 114 triệu đồng/tháng tại vùng I, 101,6 triệu đồng/tháng tại vùng II, 89 triệu đồng/tháng tại vùng III và 80,8 triệu đồng/tháng tại vùng IV.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cũng có thể làm thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quyền lợi của người lao động trong một số trường hợp.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đối với người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.