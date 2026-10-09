Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho Chương trình 1719

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 3 Quyết định số 4/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cụ thể như sau:

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 1 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).

3. Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất.

4. Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 3 tỷ đồng/công trình để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung.

5. Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 1,6 tỷ đồng/km để đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa.

6. Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 4,4 tỷ đồng/chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.