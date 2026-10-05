Mức hỗ trợ học tập mới đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học là người dân tộc thiểu số rất ít người chuyển Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Ảnh: Vanhien

Theo Bộ GD&ĐT, sau 9 năm thực hiện, Nghị định số 57/2017/NĐ-CP đã góp phần hỗ trợ người học dân tộc thiểu số rất ít người duy trì việc học, giảm khó khăn, củng cố kết quả phổ cập giáo dục và tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số bất cập chủ yếu như đối tượng và chính sách chưa bao quát, trình độ đào tạo; chính sách tuyển thẳng đại học chưa gắn chặt với năng lực người học; mức và thời gian hỗ trợ chưa phù hợp; thủ tục hành chính và phân cấp không còn phù hợp với hệ thống pháp luật và mô hình quản lý hiện hành…

Do đó, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Nghị định mới bổ sung nhiều quy định. Dự thảo Nghị định quy định mức tiền tuyệt đối hàng tháng cho từng nhóm đối tượng người học thay vì tính theo tỷ lệ phần trăm mức lương cơ sở như trước đây.

Cụ thể, mức hỗ trợ hàng tháng dành cho trẻ em mầm non, bao gồm cả trẻ em nhà trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi và trẻ mẫu giáo đang học trong các trường mầm non công lập là 759.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên là 1.012.000 đồng/người/tháng.

Học sinh, học viên bán trú tại các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX được hỗ trợ mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

Học sinh nội trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học và sinh viên theo học chế độ cử tuyển, mức hỗ trợ nâng lên 2.530.000 đồng/người/tháng.

Sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm, học sinh hệ chính quy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cùng học viên cao học và nghiên cứu sinh, mức hỗ trợ đạt tới 3.795.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhóm người học này còn được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá của cơ sở đào tạo.

Dự thảo Nghị định cũng quy định thời gian hưởng chính sách được tính theo thời gian học thực tế của người học, nhưng không quá 12 tháng/năm học đối với các trường hợp học từ đủ 9 tháng/năm học trở lên.

Đối với người học không học đủ 9 tháng/năm học, kinh phí hỗ trợ sẽ được tính theo số tháng học thực tế.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung 1 tháng hỗ trợ trong năm học lớp 1 đối với trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người tham gia các lớp chuẩn bị tiếng Việt trước khi bước vào chương trình học chính thức.

Về tuyển sinh, đối với trình độ đại học, dự thảo thay đổi phương thức từ tuyển thẳng sang cơ chế cộng điểm ưu tiên ở mức cao nhất theo quy định đối tượng chính sách khi tham gia xét tuyển.

Tuy nhiên, chính sách tuyển thẳng vào các trường dự bị đại học hoặc tham gia chế độ cử tuyển vẫn được giữ nguyên. Đối với bậc sau đại học, người học đủ điều kiện sẽ được cộng điểm ưu tiên tối đa khi thi tuyển/xét tuyển hoặc được ưu tiên lựa chọn khi có kết quả đánh giá ngang bằng với các thí sinh khác.

Về thủ tục, Dự thảo quy định người học chỉ cần làm hồ sơ đăng ký hoặc xác nhận 1 lần duy nhất cho cả quá trình học tập tại một cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm khai thác thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục để xác minh, tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã tích hợp sẵn.