Ngày 15/10/2026, HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn; hộ gia đình, cá nhân phải di dời nhà ở khẩn cấp và hỗ trợ cấp bách đối với các trường hợp phải sơ tán, di dời khẩn cấp do nguy cơ xảy ra thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn tỉnh.

Quỳnh Trang